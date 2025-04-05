Після 23:00 росіяни знову вдарили по місту, запустивши "Шахеди". Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкун повідомив, що 7, 8 та 9 квітня у місті будуть оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок вчорашніх російських обстрілів. Українські зірки з болем відреагували на атаку окупантів по Кривому Рогу, пише Show 24.
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Євген Клопотенко
"Кривий Ріг. День. Іскандер. Гнів. Донат військовим. Співчуття", – написав Євген Клопотенко.
Григорій та Христина Решетники
Григорій та Христина Решетники закликали донатити українським захисникам. Подружжя відкрило збір на допомогу Збройним Силам України. Ціль – 250 тисяч гривень, наразі зібрано понад 150 тисяч.
Досі, чесно кажучи, не можу оговтатися від тих фото і відео, що ми бачимо з Кривого Рогу. Моє материнське серце взагалі не може адекватно сприймати все, що відбувається. Але, як би складно не було, я просто розумію, що зараз як ніколи важливо розуміти, що треба підтримувати наших військових,
– сказала Христина.
Артем Пивоваров
alyona alyona
"Світ має бачити, яку ціну платять українці за свободу", – наголосила alyona alyona.
Олена Тополя
Світлана Тарабарова
Тільки чисте зло може забрати життя невинних дітей. Чисте зло має бути зупинено. Кривий Ріг. Серце розривається від болю,
– написала Світлана Тарабарова.
Ірина Федишин
Українські зірки відреагували на удар по Кривому Рогу:
Олена Зеленська
Олена Зеленська емоційно відреагувала на обстріл українських міст, зокрема й Кривого Рогу. Перша леді України наголосила, що Росія продовжує вбивати мирних українців.
"Боляче жити в країні, яку хочуть убити. Але боляче жити у світі, де злочини проти людяності перестають обурювати й стають "нормою". Нам потрібні не тільки слова співчуття. Україні потрібні дії співчуття, доки вони не знадобилися всьому світові", – підкреслила Зеленська.