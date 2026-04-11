На тлі погіршення стану здоров'я: кронпринцеса Норвегії з'явилася на публіці з кисневою трубкою
- Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт з'явилася на публіці з кисневим катетером через погіршення стану здоров'я, спричиненого хронічним фіброзом легень.
- Захворювання було діагностовано у 2018 році, і кронпринцеса проходить лікування для уповільнення його прогресування, але її стан здоров'я продовжує погіршуватися.
Через погіршення самопочуття кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт зараз нечасто з'являється на публіці. Втім, 10 квітня вона разом із чоловіком, кронпринцом Гоконом, провела офіційний прийом для спортсменів, які представляли країну на зимових Паралімпійських іграх-2026.
На цій події також були присутні їхні діти – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус. Під час виходу Метте-Маріт уперше з'явилася із кисневим катетером на обличчі, який допомагає їй дихати. Про це повідомило видання People.
Так, з фото, зроблених під час офіційної події, видно, що поруч із кронпринцесою перебував помічник, який, ймовірно, носив у сумці портативний кисневий концентратор.
Що відомо про захворювання Метте-Маріт?
- Її Високість має хронічний фіброз легень – невиліковну недугу, яка призводить до утворення рубців у легеневій тканині й ускладнює процес дихання.
- Про діагноз кронпринцеси стало відомо у 2018 році, коли про нього офіційно повідомив королівський палац.
- Відтоді Метте-Маріт проходить необхідне лікування, спрямоване на уповільнення прогресування хвороби. Зокрема, у жовтні 2025 року вона зробила місячну паузу у виконанні королівських обов'язків, щоб пройти курс легеневої реабілітації.
- Вже наприкінці того ж року представники палацу заявили, що результати медичних обстежень свідчать про помітне погіршення стану здоров'я Метте-Маріт.