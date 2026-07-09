Донька Кузьми Скрябіна відкрила бізнес у Києві та зізналася, кого із зірок чекає в гості

Донька українського музиканта Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко відкрила власний бізнес у центрі Києва. Після закінчення медичного університету вона започаткувала роботу клініки естетичної косметології та дерматології.

За словами Барбари, реалізувати масштабний задум під час повномасштабної війни було непросто, однак вона вирішила втілити свою мрію в життя. У коментарі для програми "Тур зірками" донька артиста розповіла, що запуск медичного закладу супроводжувався численними труднощами, пов'язаними з безпековою ситуацією та відключеннями світла.

Наважитися було дуже складно, бо живемо у дуже непростий час. Клініка – це не лише про красу та медицину, а й велику відповідальність. Тому у воєнні реалії було важко зробити перший крок. Тим паче ремонт у блекаут, обстріли – все це додавало переживань,

– поділилася Барбара.

Барбара Кузьменко / фото з інстаграму

Попри всі виклики, клініка вже розпочала роботу та приймає перших пацієнтів. Також Кузьменко зазначила, що продовжує підтримувати зв'язок із деякими друзями свого батька з українського шоубізнесу. Зокрема, вона зізналася, кого саме зі знаменитостей найбільше хотіла б побачити серед відвідувачів свого закладу.

Тато спілкувався з великою кількістю артистів. З деякими я дійсно в хороших, теплих стосунках. Щодо Наталі Могилевської, то я була би рада, якби вона прийшла в клініку,

– зазначила вона.

До речі, зараз триває робота над документальним фільмом про життя Кузьми Скрябіна.

