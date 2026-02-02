Біль ніколи не зменшиться, – донька Кузьми Скрябіна чуттєво вшанувала пам'ять батька

Сьогодні, 2 лютого, минає 11 років з дня смерті Андрія Кузьменка. Лідер гурту "Скрябін" загинув у ДТП, що трапилась біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Позашляховик музиканта зіткнувся з молоковозом, він помер миттєво. З Кузьмою попрощалися у Львові, а поховали його в родинному склепі на кладовищі в Брюховичах.

Донька Кузьменка, Марія-Барбара, чуттєво вшанувала пам'ять батька в інстаграмі. Також вона поділилась архівними фотографіями з музикантом.

Барбара Кузьменко показала фото з батьком, де вони позують на фоні знаменитого напису "Голлівуд" у Каліфорнії. Кузьма обіймає доньку за плачі. Вони обидва в окулярах і усміхаються.

Стільки років пройшло. А такий біль ніколи не зменшиться,

– написала дівчина.

Кузьма Скрябін та його донька Барбара / Скриншот з інстаграму дівчини

Барбара також поділилась світлиною Скрябіна з дружиною – Світланою Бабійчук. Фото зроблене під час подорожі Америкою. Ймовірно, перед цим подружжя було на шопінгу, адже у руках вони тримають пакети.

Мої найкращі. У дитинстві ми об'їздили більше, ніж півсвіту разом. Спогади, які завжди будуть зі мною,

– поділилась донька Кузьми.

Андрій Кузьменко і Світлана Бабійчук / Скриншот з інстаграму Барбари

Як зірки вшанували пам'ять Кузьми Скрябіна?

Наталія Могилевська

Наталія Могилевська та Андрій Кузьменко були хорошими друзями. Сьогодні артистка також згадала покійного музиканта. На своїй сторінці в інстаграмі вона поділилась серією архівних фото зі Скрябіним.

Саме зараз тебе особливо не вистачає. Доки буду жити – буду тебе пам'ятати,

– написала Могилевська.

Наталія Могилевська і Кузьма Скрябін / Фото з інстаграму артистки

Гурт "Скрябін"

В інстаграмі гурту "Скрябін" опублікували чорно-біле фото Кузьми.

11 років, як нам залишились лише спогади та музика. Зустрінемось у нових галактиках, у твоїх нових світах. Пам'ятаємо, чувак. Назовсім-назавжди,

– йдеться у дописі.

Слава Дьомін

Слава Дьомін у роковини загибелі Кузьми Скрябіна присвятив йому допис в інстаграмі, до якого прикріпив фотографії з музикантом. Інтерв'юєр пригадав день, коли не стало Андрія.

11 років без Кузьми. Досі пам'ятаю, як 2 лютого о 09:40 був в ефірі Люкс ФМ, і почали з'являтися новини про Андрія. Перша година – нерозуміння, шок. А потім усвідомлення. Пам'ятаю кілька цінних порад від Андрія, які досі використовую. Дякую тобі за приятелювання і наші розмови,

– написав Дьомін.

Слава також зізнався, що пісня гурту "Скрябін" "Дельфіни" – досі одна з його улюблених.

Слава Дьомін і Кузьма Скрябін / Фото з інстаграму інтерв'юера

Ірина Білик

Усі твої слова були пророчими. Не вистачає тебе,

– написала Ірина Білик під чорно-білим фото Кузьменка.

Джамала

У сториз Джамала поширила колаж зі спільними фото з Кузьмою.

11 років. Пам'ятаємо,

– написала співачка.

Джамала та Андрій Кузьменко / Скриншот з інстаграму співачки