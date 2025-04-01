Прилетіло у двір, – оперний співак шокував, як постраждала його квартира після атаки дронами

У результаті масованої атаки ворожими дронами, що сталася 28 березня, значно постраждало Дніпро. Серед потерпілих опинився оперний співак Михайло Газін.

Шахед пошкодив його квартиру. Він розповів про те, у якому зараз стані його сім'я та дім. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання "Дніпро Оперативний".

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Так, за офіційними даними, російська атака дронами 28 березня призвела до знищення чотирьох приватних будинків та пошкодження ще десяти. Також постраждали багатоповерхівки, навчальний заклад, адміністративна будівля, складські приміщення та гаражі у Дніпрі.

Того вечора Михайло з дружиною почули сирену повітряної тривоги близько 21:30. Згідно з моніторингом карти повітряної небезпеки, центр міста був позначений червоним кольором, що свідчило про високий рівень загрози. Подружжя одразу перемістилось у тамбур. Саме це рішення врятувало їм життя.

Прилетіло у двір, за метри три від під’їзду. Ми були в тамбурі, що в принципі нам дало змогу залишитися цілими,

– зазначив Газін.

За словами співака, його квартира серйозно постраждала внаслідок атаки: вибиті вікна, підлога всіяна уламками скла, а двері тамбура заклинило настільки, що їх довелося вибивати.

До того ж автомобіль артиста Fiat Punto був повністю знищений вибухом.

Михайло Газін показав, як постраждав його дім у Дніпрі / Фото "Дніпро Оперативний"

Попри значні руйнування, соліст опери поки не планує залишати своє житло. Наразі вікна тимчасово закриті ДСП, але для повноцінного відновлення пошкодженої квартири потрібні значні кошти.

Охочі підтримати Михайла Газіна в складний період можуть зробити внесок на картку: 4149499092655982

Нагадаємо, нещодавно у будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив російський дрон.