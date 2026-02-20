Після публічного скандалу: концерт у Палаці спорту 24 лютого скасували

Концерт-подяка українським військовим, запланований у Києві на 24 лютого, викликав хвилю критики в мережі. Користувачі зазначили, що цей день для мільйонів українців пов'язаний із болем і скорботою, тож проведення концерту виглядає недоречним.

Тепер організатори скасували подію. Про це журналістам 24 Каналу повідомили працівники Палацу спорту.

Концерт називається "Народжені бути вільними".

24 лютого ми зберемося разом, щоб через музику сказати головне – дякуємо тим, хто боронить нашу свободу,

– заявляли організатори в фейсбуці.

Зауважимо, що цей допис наразі недоступний.

Серед учасників концерту – Злата Огнєвіч, ROXOLANA, PARFENIUK, рок-гурт Мотор'ролла, alyona alyona та інші.

Раніше на сайті Kontramarka ціни на квитки коливалися від 250 до 3490 гривень, але зараз придбати їх неможливо.

Що відомо про організацію концерту?

Реперка alyona alyona в коментарях під одним із дописів в інстаграмі пояснила, що подію організовують військові, і саме тому так багато артистів долучилися до події. Всі вони погодились виступати безплатно і мали від себе подарувати дрони різним бригадам.

За словами alyona alyona, концерт спочатку планувався виключно для сімей військових, ветеранів та дітей військових, а квитки у відкритий продаж не мали йти. "Концерт давним-давно перенесли", – додала співачка. Наразі інформації про захід немає ні на сайті, ні в соцмережах Палацу спорту.

Вона також прокоментувала критику щодо дати проведення заходу: "Я регулярно їжджу виступати до військових з 2022 року, була на всіх напрямках у багатьох бригадах. Коли мене кличуть виступати саме військові – я їду, 23 чи 24, чи 25 числа. Важливо куди й навіщо".

