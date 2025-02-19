Деяким стосункам потрібно дати другий шанс, – Квіткова зізналася, чи готова зійтися з Добриніним

Телеведучий Нікіта Добринін днями в соцмережах поширив допис, де розмірковував про можливість відновлення минулих стосунків. Це викликало чутки про його потенційне возз'єднання з Дашею Квітковою.

Тепер блогерка прокоментувала публікацію свого колишнього чоловіка про другий шанс у стосунках. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

Вас також може зацікавити Юлія Саніна разом з чоловіком виступили на елітному заході в Куршевелі

Даша Квіткова зізналася, чи готова зійтися з Нікітою Добриніним.

Ох, насправді важке питання. Не хочу казати слово "ніколи", адже ніколи не кажи "ніколи". Нікіта десь правий, що деяким стосункам усе ж таки потрібно дати другий шанс і подивитися, що з цього вийде. Але є стосунки, які завершуються раз і назавжди. Ти не хочеш, туди повертатися, бо розумієш: тобі краще без них одній. Чесно, я не знаю, що буде в майбутньому, але зараз не розглядаю, що ці стосунки можуть повернутися. Нікіта, думаю, теж так вважає. Мені здається, він писав про інші стосунки,

– пояснила блогерка.

"Тур зірками": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна