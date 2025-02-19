Деяким стосункам потрібно дати другий шанс, – Квіткова зізналася, чи готова зійтися з Добриніним
- Нікіта Добринін розмірковував про можливість відновлення минулих стосунків, викликавши чутки про возз'єднання з Дашею Квітковою.
- Блогерка заявила, що наразі не розглядає можливість повернення до стосунків з Добриніним, хоча вважає, що деяким стосункам варто дати другий шанс.
Телеведучий Нікіта Добринін днями в соцмережах поширив допис, де розмірковував про можливість відновлення минулих стосунків. Це викликало чутки про його потенційне возз'єднання з Дашею Квітковою.
Тепер блогерка прокоментувала публікацію свого колишнього чоловіка про другий шанс у стосунках. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.
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Даша Квіткова зізналася, чи готова зійтися з Нікітою Добриніним.
Ох, насправді важке питання. Не хочу казати слово "ніколи", адже ніколи не кажи "ніколи". Нікіта десь правий, що деяким стосункам усе ж таки потрібно дати другий шанс і подивитися, що з цього вийде. Але є стосунки, які завершуються раз і назавжди. Ти не хочеш, туди повертатися, бо розумієш: тобі краще без них одній. Чесно, я не знаю, що буде в майбутньому, але зараз не розглядаю, що ці стосунки можуть повернутися. Нікіта, думаю, теж так вважає. Мені здається, він писав про інші стосунки,
– пояснила блогерка.
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Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Нікіти Добриніна
- Пара познайомилась на зйомках шоу "Холостяк" у 2019 році, де Квіткова стала переможницею. Після весілля у 2020 році у подружжя народився син Лев. Проте на початку 2023 року пара оголосила про розлучення, яке офіційно оформила в червні того ж року.
- Попри розірвання шлюбу, Квіткова та Добринін продовжують разом виховувати сина та підтримують хороші взаємини.