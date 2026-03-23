Із Квітковою, Єфросиніною, Осадчою та іншими: у Львові відбувся Woman Force Forum 2026

21 березня у Львові відбувся Woman Force Forum 2026 – один із наймасштабніших в Україні форумів, присвячених жіночому лідерству, підприємництву та особистісному розвитку.

Подія зібрала понад 600 учасниць з різних куточків країни, а на сцені виступили більш як 20 спікерок, які ділилися власним досвідом і говорили про виклики, розвиток та баланс у сучасному світі. Журналісти 24 Каналу відвідали Woman Force Forum 2026 – більше про захід читайте далі.

Так, Woman Force Forum 2026 пройшов у Emily Event Hall на території Emily Resort. Програма форуму охоплювала сім тематичних блоків – від бізнесу й публічності до стилю, креативності, трансформації та партнерства.

Хто з зірок виступив на Woman Force Forum 2026?

Серед спікерок були відомі представниці медіа, культури та бізнесу. Зокрема, співачка TAYANNA говорила про нове покоління жінок, які самостійно формують правила, а 23-річна ветеранка війни Руся Данілкіна поділилася досвідом особистих трансформацій і подолання кризових періодів.

Тему публічності окремо підняла телеведуча Катерина Осадча, яка розповіла про свою багаторічну роботи в медіа та поділилася, як популярність може бути не маскою, а інструментом впливу.

Катерина Осадча / Фото Любові Вінтоняк

У форматі публічного діалогу Маша Єфросиніна та гумористка Лєра Мандзюк поділилися власними роздумами про життя поза сценою, суспільний тиск і право бути різною.

Про силу характеру й витримку розповідала дзюдоїстка Дар'я Білодід. Окремий блок був присвячений бізнесу: успішні підприємниці Анастасія Скальницька, Тетяна Парфільєва, Ніка Гук та Анна Завертайло разом із модераторкою Дашею Квіткова обговорили розвиток бізнесу, масштабування та управлінські рішення. Підприємиця Тетяна Фолошня порушила тему інтуїції, рішень і ролі помилок у розвитку.

Про побудову бренду та репутації говорила дизайнерка ювелірних виробів Валерія Гузема, тоді як акторка Наталка Денисенко підняла тему того, як не втратити себе "у світі образів і публічності".

Про стиль як інструмент самовираження розповіла дизайнерка Ельвіра Гасанова, а Аліна Френдій – про побудову особистого бренду в соцмережах.

Аліна Френдій виступила на Woman Force Forum 2026 / Фото SHEREDKO VERONIKA

Також під час форуму порушували теми емоційної стійкості та внутрішньої опори – про це, зокрема, говорила Ірина Пістрюга. Блогерка поділилася з учасницями форуму практиками ментальної рівноваги, інструментами саморегуляції та способами зберігати ясність у світі постійних змін.

Завершальні дискусії були присвячені темі партнерства та сім'ї. Зіркове подружжя Христини та Григорія Решетників поділилося досвідом поєднання кар'єри та особистого життя, а блогер Дмитро Остапенко говорив те, як будувати стосунки, що надихають, а не виснажують.

Серед гостей форуму – кохані зірок

На форумі можна було зустріти чимало зіркових пар. Зокрема Дашу Квіткову за лаштунками підтримував її коханий Володимир Бражко. Чоловік постійно був поряд з обраницею, а коли вона модерувала дискусію – уважно слухав разом із іншими учасниками форуму в залі.

Наталка Денисенко приїхала до Львова разом із Юрієм Савранським. Чоловік супроводжував кохану за лаштунками, під час фотосесії з прихильницями.

Блогерки Таня Парфільєва та Анастасія Скальницька теж приїхали на форум з чоловіками. Усі радо спілкувалися з учасницями заходу, фотографувалися, ділилися порадами та просто насолоджувалися компанією успішних жінок.

Наприкінці насиченого дня на сцені Woman Force Forum 2026 заспівала TAYANNA.

Що важливо, форум поєднав у собі не лише виступи відомих спікерів, а й можливість для живого спілкування, нових знайомств і обміну досвідом. Учасниці отримали нагоду не лише почути історії успіху, а й переосмислити власний шлях і надихнутись до подальшого розвитку в власній справі.