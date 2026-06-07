Донька Степана Гіги зворушила мережу архівним відео з батьком: "Найважливіший глядач на небесах"

Донька Степана Гіги Квітослава поділилася зворушливим архівним відео батька та присвятила йому теплі слова.

Публікацію вона розмістила в інстаграмі.

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На опублікованих кадрах Квітослава виконує на сцені пісню "Україна", а Степан Гіга уважно спостерігає за її виступом із глядацької зали.

Найважливіший глядач сьогодні на небесах. Твоя любов і віра в мене досі звучить у кожній ноті,

– підписала ролик донька покійного артиста.

Нагадаємо, що Степан Гіга пішов із життя 12 грудня 2025 року. У співака залишилося двоє дітей – донька Квітослава, а також син Степан-молодший.

Квітослава народилася в першому шлюбі артиста, а син – у другому. Між ними різниця у 10 років. Обоє дітей пов'язали своє життя з музикою. Степан Гіга залишив їм творчу спадщину, тож і донька, і син можуть виконувати його пісні.

Після смерті батька Квітослава та Степан Гіга-молодший вирушили в пам'ятний тур, присвячений артисту, де виконують його композиції. Останній концерт турне відбувся 7 червня у Звягелі.