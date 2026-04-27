Ми щасливі, – LAUD зробив відверту заяву про весілля з коханою

Український співак LAUD вже понад рік перебуває у стосунках. Артист не приховує кохану людину, а цього разу навіть заговорив на тему одруження.

Один з фаворитів Національного відбору на Євробачення-2026 висловився про особисте життя у коментарі для "ТСН. Гламур". LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук) зізнався, що обговорює весілля з коханою людиною.

До слова Тарас Тополя щиро відповів, чи готовий до нових стосунків після розлучення

Співак та його дівчина Діана перебувають у стосунках вже півтора року. Вони не поспішають одружуватися, однак вже думають про це.

Звісно, у планах! Зараз дуже такий робочий період, тому ми це все запланували на найближче майбутнє. Ми разом вже півтора року. Діана займається моїм стилем, вона частина команди. Всі мої гарні луки й образи не тільки на сцені, а й в реальному житті – це все Діана. Ми кайфуємо, щасливі й підтримуємо одне одного,

– розповів артист.



LAUD з коханою / Фото з інстаграму LAUD

LAUD розповів, яким би хотів бачити своє весілля. Зокрема, виконавець не є прихильником помпезних святкувань.

"Ми це якось обговорювали й говорили, що найкращий варіант – це найближчі люди. До 50 людей – це був би найкращий варіант. Щось таке стильне! Не просто величезні фанфари й зал, а щось таке стильове і для близьких", – поділився артист.

Що відомо про стосунки LAUD?