Колишня дружина Володимира Борисенка вперше стане мамою

Співачка Лавіка, яка брала участь в третьому сезоні "Фабрики зірок", оголосила про вагітність. Вона чекає на свою першу дитину.

Знаменитість поділилась фото на 9-му місяці вагітності й розповіла про свій новий статус. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Любові Юнак (справжнє ім'я артистки).

40-річна Лавіка влаштувала затишну осінню фотосесію у лісі. Цими кадрами вона й сповістила шанувальникам про вагітність.

Мій найтепліший листопад у житті. Я вдячна собі за те, що завжди свідомо обираю свій шлях, свою долю, своїх людей нікуди не поспішаючи, не лякаючись упереджень про вік, зміни статусів, старість і відповідальність, важкі часи. Я завжди довіряю собі й своїм рішенням і це найкраще, що я навчилася робити за життя,

– написала зірка "Фабрики зірок".

Нагадаємо, що у 2018 році співачка вийшла заміж за Володимира Борисенка, але вже за декілька місяців пара прийняла рішення розлучитися. У травні цього року Лавіка відсвяткувала весілля з Дмитром Вознюком.

Зауважимо, що також на народження первістка очікують українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Цією радісною звісткою вони поділилися на своїй сторінці в інстаграмі.

