Колишня дружина Володимира Борисенка вперше стане мамою
- 40-річна співачка Лавіка вперше стане мамою.
- Вона влаштувала осінню фотосесію, щоб повідомити шанувальникам про вагітність.
Співачка Лавіка, яка брала участь в третьому сезоні "Фабрики зірок", оголосила про вагітність. Вона чекає на свою першу дитину.
Знаменитість поділилась фото на 9-му місяці вагітності й розповіла про свій новий статус. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Любові Юнак (справжнє ім'я артистки).
40-річна Лавіка влаштувала затишну осінню фотосесію у лісі. Цими кадрами вона й сповістила шанувальникам про вагітність.
Мій найтепліший листопад у житті. Я вдячна собі за те, що завжди свідомо обираю свій шлях, свою долю, своїх людей нікуди не поспішаючи, не лякаючись упереджень про вік, зміни статусів, старість і відповідальність, важкі часи. Я завжди довіряю собі й своїм рішенням і це найкраще, що я навчилася робити за життя,
– написала зірка "Фабрики зірок".
Нагадаємо, що у 2018 році співачка вийшла заміж за Володимира Борисенка, але вже за декілька місяців пара прийняла рішення розлучитися. У травні цього року Лавіка відсвяткувала весілля з Дмитром Вознюком.
Зауважимо, що також на народження первістка очікують українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Цією радісною звісткою вони поділилися на своїй сторінці в інстаграмі.
Хто з українських зірок вже оголосив про поповнення в родині?
- Нещодавно про це заговорив український співак Роман Скорпіон, опублікувавши фото крихітної дитячої руки.
- Євген Синельников, який раніше був ведучим шоу "Орел і Решка", удруге став батьком.
- Донечку Софійку народила співачка ROXOLANA.