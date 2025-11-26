Бывшая жена Владимира Борисенко впервые станет мамой

Певица Лавика, которая участвовала в третьем сезоне "Фабрики звезд", объявила о беременности. Она ждет своего первого ребенка.

Знаменитость поделилась фото на 9-м месяце беременности и рассказала о своем новом статусе. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Любови Юнак (настоящее имя артистки).

Не пропустите Лайма Вайкуле спела "Щедрик" в рекламе АТБ: украинцы возмущены выбором бренда

40-летняя Лавика устроила уютную осеннюю фотосессию в лесу. Этими кадрами она и сообщила поклонникам о беременности.

Мой самый теплый ноябрь в жизни. Я благодарна себе за то, что всегда сознательно выбираю свой путь, свою судьбу, своих людей никуда не спеша, не пугаясь предубеждений о возрасте, изменения статусов, старости и ответственности, трудные времена. Я всегда доверяю себе и своим решениям и это лучшее, что я научилась делать за жизнь,

– написала звезда "Фабрики звезд".

Напомним, что в 2018 году певица вышла замуж за Владимира Борисенко, но уже через несколько месяцев пара приняла решение расстаться. В мае этого года Лавика отпраздновала свадьбу с Дмитрием Вознюком.

Заметим, что также на рождение первенца ожидают украинские фотографы Константин и Влада Либеровы. Этой радостной вестью они поделились на своей странице в инстаграме.

Кто из украинских звезд уже объявил о пополнении в семье?