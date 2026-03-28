Діва, яка ніколи не була заміжньою: як склалось особисте життя Леді Гаги
- Леді Гага мала кілька відомих стосунків, включаючи заручини з Тейлором Кінні та Крістіаном Каріно, які були скасовані.
- У 2024 році стало відомо про заручини Леді Гаги з підприємцем Майклом Поланскі, який зробив їй пропозицію під час подорожі в гори.
Сьогодні, 28 березня, Леді Гага відзначає 40-й день народження. Вона завжди вражає екстравагантними появами у світі, однак про особисте життя воліє не вдаватись у деталі.
Справжнє ім'я зірки – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта. У юному віці вона пережила чимало поганого, що залишило слід у її житті. Однак у день її народження 24 Канал зосередиться саме на темі особистого життя Гаги, адже це найчастіше цікавить публіку.
З ким зустрічалась Леді Гага?
Перш ніж перейдемо до розповіді про приватне життя співачки, варто зазначити, що у підлітковому віці над нею насміхались через зовнішність, а у 19 років вона стала жертвою зґвалтування. Їй довелось проходити ментальну та фізичну терапію, щоб відновитись після цієї жахливої ситуації. Травма не пройшла безслідно, адже на її фоні у виконавиці розвинувся посттравматичний стресовий розлад.
Колись Гага заявляла, що є бісексуалкою. ЗМІ навіть писали, що виконавиця декілька років зустрічалась із дівчатами, однак підтверджень цієї інформації немає.
Публіці відомо про декілька гучних романів акторки. До прикладу, у 2006 році у неї зав'язались стосунки з її продюсером Робом Фюзарі. Пара змогла пробути разом усього три роки.
Пізніше співачка мала чи то інтрижку, чи то стосунки дизайнером Дада (Метью) Вільямсом. Однак про цю пару пресі майже нічого невідомо.
Одного разу доля звела її з актором Тейлором Кінні. Чоловік навіть освідчився коханій, однак через рік усі приготування до весілля було скасовано.
Наступним коханим зірки став її агент Крістіан Каріно. Пара також заручилась, але, за іронією долі, і ці заручини було скасовано приблизно через рік.
Побудувати щасливі стосунки Леді Гага намагалась і зі звукорежисером Деном Хортоном, однак і цей чоловік знову не виявився долею співачки.
А далі у її житті з'явився підприємець Майкл Поланскі. У 2024 році стало відомо про їхні заручини. В інтерв'ю виданню E News акторка розповіла, як отримала освідчення від коханого.
За її словами, Майкл зробив пропозицію після її дня народження. Вони вирушили у подорож й підіймались по горах. Під час чергової вилазки, коли дістались мети, вирішили зробити фото, а тоді спустились вниз.
Дорогою до житла чоловік поцікавився у коханої, чи може він їй освідчитись.
Тобто, Майкл хотів знати, чи можна зробити пропозицію, перш ніж на це наважитися,
– підкреслила Гага.
Поланскі весь час тримав обручку у своєму рюкзаку, однак на пропозицію одразу ж відповіла заповітне "так". На фото вище можете побачити ту саму діамантову каблучку, яка прикрашає безіменний палець знаменитості. Наразі невідомо чи триває підготовка до весілля і чи хоче Леді Гага надягати білу сукню.