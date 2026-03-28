Діва, яка ніколи не була заміжньою: як склалось особисте життя Леді Гаги

Сьогодні, 28 березня, Леді Гага відзначає 40-й день народження. Вона завжди вражає екстравагантними появами у світі, однак про особисте життя воліє не вдаватись у деталі.

Справжнє ім'я зірки – Стефані Джоан Анджеліна Джерманотта. У юному віці вона пережила чимало поганого, що залишило слід у її житті. Однак у день її народження 24 Канал зосередиться саме на темі особистого життя Гаги, адже це найчастіше цікавить публіку.

З ким зустрічалась Леді Гага?

Перш ніж перейдемо до розповіді про приватне життя співачки, варто зазначити, що у підлітковому віці над нею насміхались через зовнішність, а у 19 років вона стала жертвою зґвалтування. Їй довелось проходити ментальну та фізичну терапію, щоб відновитись після цієї жахливої ситуації. Травма не пройшла безслідно, адже на її фоні у виконавиці розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Колись Гага заявляла, що є бісексуалкою. ЗМІ навіть писали, що виконавиця декілька років зустрічалась із дівчатами, однак підтверджень цієї інформації немає.

Публіці відомо про декілька гучних романів акторки. До прикладу, у 2006 році у неї зав'язались стосунки з її продюсером Робом Фюзарі. Пара змогла пробути разом усього три роки.

Леді Гага та Роб Фюзарі / Фото з фандом-сторінки зірки

Пізніше співачка мала чи то інтрижку, чи то стосунки дизайнером Дада (Метью) Вільямсом. Однак про цю пару пресі майже нічого невідомо.

Одного разу доля звела її з актором Тейлором Кінні. Чоловік навіть освідчився коханій, однак через рік усі приготування до весілля було скасовано.

Леді Гага та Тейлор Кінні / Фото Getty images

Наступним коханим зірки став її агент Крістіан Каріно. Пара також заручилась, але, за іронією долі, і ці заручини було скасовано приблизно через рік.

Леді Гага та Крістіан Каріно / Фото Getty images

Побудувати щасливі стосунки Леді Гага намагалась і зі звукорежисером Деном Хортоном, однак і цей чоловік знову не виявився долею співачки.

А далі у її житті з'явився підприємець Майкл Поланскі. У 2024 році стало відомо про їхні заручини. В інтерв'ю виданню E News акторка розповіла, як отримала освідчення від коханого.

За її словами, Майкл зробив пропозицію після її дня народження. Вони вирушили у подорож й підіймались по горах. Під час чергової вилазки, коли дістались мети, вирішили зробити фото, а тоді спустились вниз.

Дорогою до житла чоловік поцікавився у коханої, чи може він їй освідчитись.

Тобто, Майкл хотів знати, чи можна зробити пропозицію, перш ніж на це наважитися,

– підкреслила Гага.

Леді Гага та Майкл Поланскі / Фото Getty images

Поланскі весь час тримав обручку у своєму рюкзаку, однак на пропозицію одразу ж відповіла заповітне "так". На фото вище можете побачити ту саму діамантову каблучку, яка прикрашає безіменний палець знаменитості. Наразі невідомо чи триває підготовка до весілля і чи хоче Леді Гага надягати білу сукню.