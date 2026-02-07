LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026

7 лютого відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу в пісенному конкурсі одержала LELÉKA.

Вона виступала з піснею Ridnym, з якою вже навесні представить Україна на міжнародній арені у Відні, передає 24 Канал.

За результатами голосування LELÉKA набрала 20 балів: 10 від журі та 10 від глядачів.

У трійку фіналістів також потрапили LAUD та Jerry Heil.

Результати Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з відео

Що відомо про Євробачення-2026?