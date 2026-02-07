LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
- LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 з піснею Ridnym, отримавши 20 балів.
- Євробачення-2026 пройде у Відні, участь підтвердили 35 країн, а Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.
7 лютого відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу в пісенному конкурсі одержала LELÉKA.
Вона виступала з піснею Ridnym, з якою вже навесні представить Україна на міжнародній арені у Відні, передає 24 Канал.
За результатами голосування LELÉKA набрала 20 балів: 10 від журі та 10 від глядачів.
У трійку фіналістів також потрапили LAUD та Jerry Heil.
Що відомо про Євробачення-2026?
Пісенний конкурс пройде у Відні на стадіоні Wiener Stadthalle після того, як перемогу в Євробаченні-2025 здобув австрійський виконавець JJ із піснею Wasted Love.
Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня.
Цього року участь в пісенному конкурсі підтвердили 35 країн, а Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія пропустять Євробачення через допуск Ізраїлю.
Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.