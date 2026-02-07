Укр Рус
7 лютого, 22:26
Оновлено - 22:39, 7 лютого

LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026

Софія Хомишин
Основні тези
  • LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 з піснею Ridnym, отримавши 20 балів.
  • Євробачення-2026 пройде у Відні, участь підтвердили 35 країн, а Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.

7 лютого відгримів фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Перемогу в пісенному конкурсі одержала LELÉKA.

Вона виступала з піснею Ridnym, з якою вже навесні представить Україна на міжнародній арені у Відні, передає 24 Канал. 

До теми Перші скандали та прогнози на переможця: усе, що потрібно знати про цьогорічний Нацвідбір

За результатами голосування LELÉKA набрала 20 балів: 10 від журі та 10 від глядачів.

У трійку фіналістів також потрапили LAUD та Jerry Heil.

Результати Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з відео

Що відомо про Євробачення-2026? 

  • Пісенний конкурс пройде у Відні на стадіоні Wiener Stadthalle після того, як перемогу в Євробаченні-2025 здобув австрійський виконавець JJ із піснею Wasted Love.

  • Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня.

  • Цього року участь в пісенному конкурсі підтвердили 35 країн, а Іспанія, Ірландія, Словенія, Нідерланди та Ісландія пропустять Євробачення через допуск Ізраїлю.

  • Україна виступатиме у другій половині другого півфіналу.