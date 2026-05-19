Нарешті вдома: LELÉKA повернулася до Києва після Євробачення-2026

Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA разом із командою повернулася до Києва.

Про це повідомило Суспільне. Євробачення. На пероні у столиці співачка розповіла про свої плани на найближчий час.

Вікторія Лелека (справжнє ім'я артистки, – 24 Канал) дуже щаслива повернутися додому.

Мені хочеться в сплячечку на тиждень, щоб взагалі забути про всіх. А потім почати писати музику. Так очиститися і писати музику,

– сказала артистка в коментарі "Новини.LIVE".

Водночас додала, що доведеться ще піти на інтерв'ю, щоб розповісти глядачам про її участь в пісенному конкурсі.

Що відомо про участь LELÉKA в Євробаченні-2026?

За перемогу в конкурсі українська співачка боролася разом із представниками ще 34 країн. У гранд-фіналі Євробачення Україна посіла 9 місце з 221 балом: 54 від журі та 167 від глядачів.

LELÉKA виступала на сцені разом із бандуристом Ярославом Джусем. Її образ та номер був сповнений символізму. Після гранд-фіналу LELÉKA заявила, що задоволена собою. "Все було на найвищому рівні, на який я спроможна. Від себе я дала все. Ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо", – сказала співачка після виступу.

Нагадаємо, що конкурсна пісня LELÉKA для Євробачення-2026 називається Ridnym і розповідає про надію та внутрішню силу, яка допомагає почати знову навіть у складні моменти.