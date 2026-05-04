Євробачення-2026: представниця України LELÉKA прибула у Відень
- Представниця України на Євробаченні-2026 LELÉKA прибула до Відня, де її тепло зустріла українська діаспора.
- LELÉKA виступить з піснею Ridnym разом з бандуристом Ярославом Джусем у другому півфіналі 14 травня.
Менш ніж за два тижні стартує 70-й, ювілейний пісенний конкурс Євробачення-2026.
Представниця України LELÉKA вже прибула до Відня, де цього року проходитиме конкурс. У телеграм-каналі "Євробачення Україна" з'явилося відео зустрічі української співачки в столиці Австрії.
Після приїзду до Відня, коли LELÉKA разом із командою вийшла з потяга, її зустріла українська діаспора. Артистка спілкувалася з прихильниками, співала, роздавала автографи та отримала подарунки, зокрема букети квітів.
На відео можна побачити щирі емоції Вікторії, справжнє ім'я LELÉKA. Судячи з реакції, вона не очікувала такої теплої зустрічі.
Для контексту! Євробачення-2026 проходитиме у Відні, оскільки перемогу в конкурсі торік здобув австрійський співак JJ. Головною ареною проведення шоу стане Wiener Stadthalle.
Що відомо про участь України в Євробаченні-2026?
LELÉKA представлятиме нашу країну з композицією Ridnym. На сцені вона виступить не одна – до номера також долучиться відомий український бандурист Ярослав Джусь.
Українські музиканти виступатимуть у другому півфіналі 14 травня. Якщо вони пройдуть до фіналу, то вийдуть на сцену ще раз 16 травня.
Над постановкою номера для LELÉKA працює режисер Ілля Дуцик і хореографка Галина Пеха.
Букмекери вважають головним претендентом на перемогу в Євробаченні-2026 Фінляндію. Україна наразі перебуває на 10-му місці у рейтингу, однак остаточні результати можуть змінитися після виступів учасників наживо.