Євробачення-2026: представниця України LELÉKA прибула у Відень

Менш ніж за два тижні стартує 70-й, ювілейний пісенний конкурс Євробачення-2026.

Представниця України LELÉKA вже прибула до Відня, де цього року проходитиме конкурс. У телеграм-каналі "Євробачення Україна" з'явилося відео зустрічі української співачки в столиці Австрії.

Цікаво Квіткова вперше розкрила деталі весілля з футболістом Бражко: "Є переживання"

Після приїзду до Відня, коли LELÉKA разом із командою вийшла з потяга, її зустріла українська діаспора. Артистка спілкувалася з прихильниками, співала, роздавала автографи та отримала подарунки, зокрема букети квітів.

На відео можна побачити щирі емоції Вікторії, справжнє ім'я LELÉKA. Судячи з реакції, вона не очікувала такої теплої зустрічі.

Для контексту! Євробачення-2026 проходитиме у Відні, оскільки перемогу в конкурсі торік здобув австрійський співак JJ. Головною ареною проведення шоу стане Wiener Stadthalle.

Що відомо про участь України в Євробаченні-2026?

LELÉKA представлятиме нашу країну з композицією Ridnym. На сцені вона виступить не одна – до номера також долучиться відомий український бандурист Ярослав Джусь.

Українські музиканти виступатимуть у другому півфіналі 14 травня. Якщо вони пройдуть до фіналу, то вийдуть на сцену ще раз 16 травня.

Над постановкою номера для LELÉKA працює режисер Ілля Дуцик і хореографка Галина Пеха.

Букмекери вважають головним претендентом на перемогу в Євробаченні-2026 Фінляндію. Україна наразі перебуває на 10-му місці у рейтингу, однак остаточні результати можуть змінитися після виступів учасників наживо.