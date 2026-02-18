Переможниця Нацвідбору LELÉKA натякнула на повернення в Україну після 12 років у Німеччині

Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA вже понад 10 років живе в Німеччині, та неочікувано висловилась про повернення до України.

Про це вона розповіла після свого сольного концерту в Києві кореспондентам ТСН.

Співачка заявила, що справді розглядає можливість повернення на Батьківщину.

Я не знаю, коли я поїду до Німеччини й що мені там робити, коли мені там не зовсім є де жити. Я розходжуся з людиною, з якою я жила. До тієї квартири не дуже хочеться повертатися. Тут мені набагато краще, дихається вільніше. Тільки собаку свого треба забрати, бо я за ним дуже сумую,

– сказала LELÉKA.

Напередодні в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко, Вікторія (справжнє ім'я LELÉKA), поділилася, що прилаштувала песика з Харківської області, який під час війни був евакуйований.

Що відомо про LELÉKA?