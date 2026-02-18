Переможниця Нацвідбору LELÉKA натякнула на повернення в Україну після 12 років у Німеччині
- Співачка LELÉKA, яка живе в Німеччині понад 10 років, заявила про можливе повернення до України, зазначивши, що їй тут комфортніше.
- Вікторія, справжнє ім'я LELÉKA, заснувала гурт LELÉKA в Німеччині у 2016 році та має інший музичний проєкт DONBA₴GRL.
Переможниця Нацвідбору-2026 LELÉKA вже понад 10 років живе в Німеччині, та неочікувано висловилась про повернення до України.
Про це вона розповіла після свого сольного концерту в Києві кореспондентам ТСН.
Не пропустіть Обригана тряпка, – Юля Верба жорстко висловилась про блогерку-зрадницю Софію Стужук
Співачка заявила, що справді розглядає можливість повернення на Батьківщину.
Я не знаю, коли я поїду до Німеччини й що мені там робити, коли мені там не зовсім є де жити. Я розходжуся з людиною, з якою я жила. До тієї квартири не дуже хочеться повертатися. Тут мені набагато краще, дихається вільніше. Тільки собаку свого треба забрати, бо я за ним дуже сумую,
– сказала LELÉKA.
Напередодні в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Марічки Падалко, Вікторія (справжнє ім'я LELÉKA), поділилася, що прилаштувала песика з Харківської області, який під час війни був евакуйований.
Що відомо про LELÉKA?
- Вікторія народилася у місті Шахтарське Дніпропетровської області. Після школи вона вступила у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де здобула ступінь бакалавра з виконавських мистецтв/акторської майстерності.
- Згодом навіть декілька років працювала в Молодому театрі в столиці. У 2014 році дівчина поїхала до Німеччини на навчання: спершу закінчила вокальний джазовий відділ, потім композиторський, а згодом вступила на кінокомпозиторський.
- Саме в Німеччині у 2016 році Вікторія заснувала гурт LELÉKA, якому вже 10 років. Крім того, вона має інший проєкт DONBA₴GRL. "На LELÉKA ти приходиш, налаштовуєшся на високе мистецтво, сідаєш так і катарсис отримуєш. А на DONBA₴GRL треба прийти в таку клубну атмосферу чи фестиваль електронної музики й просто кричати, стрибати та випускати емоції", – розповідала співачка в відео, яке вийшло на ютуб-каналі Євробачення Україна.