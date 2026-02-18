Стужук натякнула, що Верба нібито худнула за допомогою ін'єкцій, а не завдяки здоровому способу життя. Зі свого боку Юлія не залишилася це без відповіді й емоційно висловилася в інстаграм-сторіс.

Верба вважає, що Софія Стужук заздрить їй через популярність.

Людина про*балася дуже жорстко. Поставила ставку не на тих. Думала, нам тут (в Україні, – 24 Канал) всім кінець прийде, а її Московія буде процвітати й вона там буде Топ блогером, але там ніхто на неї не звернув увагу. Тепер вона хариться, що я сильніший і популярніший блогер за неї, хоча колись вона в Україні була перша. Обригана тряпка. Всидіти на двох стільцях не вийшло. Гний де гниєш,

– емоційно написала Верба.

Юля Верба різко висловилась про Софію Стужук / Скриншот з інстаграм-сторіс



Для контексту! Юля Верба запустила Woman Code – тритижневий онлайн-марафон "схуднення та здорових звичок". Напередодні наша редакція писала, що не так з марафоном Верби і чому він може бути небезпечним. Водночас варто зазначити, що й Софія Стужук також має власний онлайн-марафон зі схуднення, щоправда, російською мовою.

Онлайн-марафони Юлі Верби та Софії Стужук / Скриншоти з сайтів

Чому Софію Стужук називають зрадницею України?

У перші дні великої війни блогерка виїхала з України разом із дітьми. Зараз вона мешкає в Таїланді та продовжує вести блог російською мовою.

Після 24 лютого 2022 року Стужук публікувала інформацію про війну в країні, однак її риторику багато українців вважають нейтральною та узагальненою. У своїх заявах вона закликала до миру, але відкрито не критикувала дії Росії.

Весь світ кричить. Усі країни кричать. Президенти, знаменитості. Знає та просить увесь світ. Але все продовжується. Бо десь там так за нас вирішили. Тому що "комусь там" життя людей – розмінні монети для досягнення якихось "глобальних цілей". Кому вони, до біса, потрібні ці цілі? Нам потрібні наші життя, наші будинки. Усім потрібен тільки мир,

– писала Стужук.