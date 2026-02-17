Марафони схуднення від блогерів чи публічних особистостей – не новинка. Їх подають як курси здорових звичок, мотивації та підтримки. Але часто ці проєкти базуються не на доказових порадах, а особистому досвіді. Що пропонує Юлія Верба – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто така Юлія Верба?

Юлія Верба – українська блогерка родом з Івано-Франківська. Вона почала вести блог ще у підлітковому віці. Її контент – це здебільшого лайфстайл, подорожі, зовнішність та естетика, тож аудиторією інфлюенсерки є молодь, підлітки й діти.



Юлія Верба / Фото з інстаграму блогерки

За близько 10 років публічності вона неодноразово опинялась у центрі обговорень. Блогерка потрапляла у скандали через демонстрацію "успішного життя" у час повномасштабної війни, рекламу казино, співпрацю й дружбу з іншими інфлюенсерами з сумнівною репутацією, висловлювання, що містили проросійські наративи.

Крім того, одне з найгучніших обговорень стосувалося її відповідальності перед аудиторією. Вербу звинувачували у тому, що вона не використовує свої ресурси та багатомільйонну аудиторію для допомоги ЗСУ. Після цього вона придбала 4 позашляховики й передала захисникам. Блогерка вважає, що допомогою не потрібно хизуватися – але ця позиція досі викликає запитання.

Марафон Юлі Верби: скільки коштує і що обіцяють учасникам?

16 лютого Юлія Верба опублікувала низку інстаграм-сторіз та відео про свій шлях – за 4 місяці блогерка схудла й кардинально змінилась. Після вагітності вона скинула близько 26 кілограмів.

Весь пророблений шлях з любовʼю до свого тіла, 4 місяці праці над собою і я пишаюсь поверненням себе до себе. Я це зробила, і у вас всіх теж все вийде,

– написала Юля Верба.

Але цей контент був опублікований не просто так – це своєрідний "підігрів" до наступного кроку блогерки. Вона оголосила про проєкт Woman Code. Це онлайн-марафон "схуднення та здорових звичок". Запуск відбудеться 23 лютого і триватиме 21 день.

Цей марафон пропонують тим, хто хоче схуднути без зривів, хто втомився від дієт і тренувань і готовий отримати результат "легко і системно".

Я пройшла цей шлях сама – і тепер проведу тебе!

– обіцяє Верба.

Що пропонує проєкт:

схуднення від 3 до 7 кілограмів (водночас на сайті додають, що все дуже індивідуально);

збалансоване харчування: меню на 3 тижні, продуктова корзина, список замін продуктів;

відео-тренування: силові тренування для дому, лімфодренажна зарядка, тренування з пілатесу;

підтримка: закритий чат, відповіді на запитання від куратора і психолога;

лекції: відео від Юлії про її досвід, поради та рекомендації, лекції від нутриціолога.



Для кого проєкт / Скриншот з сайту

Є два формати марафону: тариф "Я сама" за 890 гривень та тариф "Ми разом" за 1290 гривень. У другому тарифі будуть бонусні відео, тренування, лекції та закритий чат.

Що не так з цим марафоном і чи може він бути небезпечним?

Юлія Верба – блогерка та контент-креаторка. Вона не є спеціалісткою з харчування, медицини чи фітнесу. Водночас марафон побудований здебільшого на основі її досвіду. Це важливий нюанс, адже будь-які втручання у спосіб життя, харчування та фізичної активності мають бути індивідуальними.

Додамо, що в курсі вказані експерти: нутриціологиня та health coach Яна Власка, тренерка Аліна Сатюкова, тренерка з пілатесу Юлія Шеремет і психолог Владислав Мороз (останні двоє доступні лише на дорожчому тарифі).

Зауважимо, що журналісти 24 Каналу звернулися за коментарем до Яни Власки, але наразі не отримали відповіді. У сторіз на її сторінці вказано, що вона є "сертифікованим нутриціологом міжнародного зразка", що працює у сфері близько 5 років. Яна також запускає марафони, але журналістам не вдалось знайти на її сторінці інформацію про освіту.

Проєкт Юлії Верби Woman Code є насамперед комерційним продуктом. Мета Юлії – не лише допомогти жінкам полюбити себе чи змінитись, але й заробити кошти. Купуючи курси, важливо пам'ятати про те, що чимало обіцянок у ньому орієнтуються на маркетинг і продажі.

У соцмережах про марафон Юлії Верби вже висловлюються й інші нутриціологи.

Людина, яка не вивчалась на цю тему, а має просто особистий власний кейс, не має права продавати курси та змінювати таким чином життя людей. Якби вона пройшла бодай базові курси – тоді хоч щось можна сказати,

– вважає Анастасія Романова.

Тренерка Анжеліка Бобир, яка 6 років працює у своїй сфері, також наголошує на індивідуальному підході. Та нагадує про те, що цільова аудиторія Юлії – здебільшого підлітки та молодь. Це особливо вразлива аудиторія.

Мені, як тренерці й людині, яка вариться в темі здоровʼя, біології, медицини, фітнесу в науки дуже тяжко то все сприймати. Коли блогери та аматори створюють інфопродукти, які потенційно можуть нести загрозу здоров'ю чи життю людей,

– пише тренерка.

Сама ж Юлія Верба іронічно радіє тому, що її в соцмережах почали називати інфошахрайкою.

Я щаслива, що мене так назвали. Через цей статус дуже багато дівчат і жінок, які до нас приєдналися і ще приєднаються, будуть щасливіші й здоровіші, будуть від себе кайфувати й любити себе. Якщо я зроблю хоча б одну жінку щасливішою і наповненішою, то моя місія в житті буде виконана,

– каже блогерка.

Схуднення не є універсальним процесом. Те, що спрацювало для когось одного, може зашкодити іншому. Як вказала сама Юлія в одному з відео, спершу вона здала аналізи та виявила безліч дефіцитів в організмі. Інші ж можуть одразу взятись за марафон і не задумуватися про наслідки для свого стану здоров'я, психоемоційного стану, гормонального фону тощо.

Марафони від блогерів також не передбачають відповідальності за результат. Учасники, які придбають та пройдуть курс, потім залишаться сам на сам з рекомендаціями, які можуть взагалі їм не підходити.

Інфлюенсери можуть ділитися своїм досвідом. Але в цьому випадку цей досвід закликає до дії сотні тисяч людей. Запуск проєкту, що напряму пов'язаний з тілом та здоров'ям без чітких стандартів, доказовості та відповідальності за результат, викликає чималу кількість запитань.