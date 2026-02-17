Марафоны похудения от блогеров или публичных личностей – не новинка. Их подают как курсы здоровых привычек, мотивации и поддержки. Но часто эти проекты базируются не на доказательных советах, а личном опыте. Что предлагает Юлия Верба – читайте в материале 24 Канала.

Кто такая Юлия Верба?

Юлия Верба – украинский блогер родом из Ивано-Франковска. Она начала вести блог еще в подростковом возрасте. Ее контент – это в основном лайфстайл, путешествия, внешность и эстетика, поэтому аудиторией инфлюенсера является молодежь, подростки и дети.



Юлия Верба / Фото из инстаграма блогера

За около 10 лет публичности она неоднократно оказывалась в центре обсуждений. Блогер попадала в скандалы из-за демонстрации "успешной жизни" во время полномасштабной войны, рекламу казино, сотрудничество и дружбу с другими инфлюенсерами с сомнительной репутацией, высказывания, содержащие пророссийские нарративы.

Кроме того, одно из самых громких обсуждений касалось ее ответственности перед аудиторией. Вербу обвиняли в том, что она не использует свои ресурсы и многомиллионную аудиторию для помощи ВСУ. После этого она приобрела 4 внедорожника и передала защитникам. Блогерша считает, что помощью не нужно хвастаться – но эта позиция до сих пор вызывает вопросы.

Марафон Юли Вербы: сколько стоит и что обещают участникам?

16 февраля Юлия Верба опубликовала ряд инстаграм-сториз и видео о своем пути – за 4 месяца блогерша похудела и кардинально изменилась. После беременности она сбросила около 26 килограммов.

Весь проделанный путь с любовью к своему телу, 4 месяца работы над собой и я горжусь возвращением себя к себе. Я это сделала, и у вас всех тоже все получится,

– написала Юля Верба.

Но этот контент был опубликован не просто так – это своеобразный "подогрев" к следующему шагу блогера. Она объявила о проекте Woman Code. Это онлайн-марафон "похудения и здоровых привычек". Запуск состоится 23 февраля и продлится 21 день.

Этот марафон предлагают тем, кто хочет похудеть без срывов, кто устал от диет и тренировок и готов получить результат "легко и системно".

Я прошла этот путь сама – и теперь проведу тебя!

– обещает Верба.

Что предлагает проект:

похудение от 3 до 7 килограммов (при этом на сайте добавляют, что все очень индивидуально);

сбалансированное питание: меню на 3 недели, продуктовая корзина, список замен продуктов;

видео-тренировки: силовые тренировки для дома, лимфодренажная зарядка, тренировки по пилатесу;

поддержка: закрытый чат, ответы на вопросы от куратора и психолога;

лекции: видео от Юлии о ее опыте, советы и рекомендации, лекции от нутрициолога.



Для кого проект / Скриншот с сайта

Есть два формата марафона: тариф "Я сама" за 890 гривен и тариф "Мы вместе" за 1290 гривен. Во втором тарифе будут бонусные видео, тренировки, лекции и закрытый чат.

Что не так с этим марафоном и может ли он быть опасным?

Юлия Верба – блогерка и контент-креаторка. Она не является специалистом по питанию, медицины или фитнеса. В то же время марафон построен в основном на основе ее опыта. Это важный нюанс, ведь любые вмешательства в образ жизни, питания и физической активности должны быть индивидуальными.

Добавим, что в курсе указаны эксперты: нутрициолог и health coach Яна Власка, тренер Алина Сатюкова, тренер по пилатесу Юлия Шеремет и психолог Владислав Мороз (последние двое доступны только на дорогом тарифе).

Заметим, что журналисты 24 Канала обратились за комментарием к Яне Власки, но пока не получили ответа. В сториз на ее странице указано, что она является "сертифицированным нутрициологом международного образца", что работает в сфере около 5 лет. Яна также запускает марафоны, но журналистам не удалось найти на ее странице информацию об образовании.

Проект Юлии Вербы Woman Code является прежде всего коммерческим продуктом. Цель Юлии – не только помочь женщинам полюбить себя или измениться, но и заработать деньги. Покупая курсы, важно помнить о том, что немало обещаний в нем ориентируются на маркетинг и продажи.

В соцсетях о марафоне Юлии Вербы уже высказываются и другие нутрициологи.

Человек, который не изучал эту тему, а имеет просто личный собственный кейс, не имеет права продавать курсы и менять таким образом жизнь людей. Если бы она прошла хотя бы базовые курсы – тогда хоть что-то можно сказать,

– считает Анастасия Романова.

Тренер Анжелика Бобырь, которая 6 лет работает в своей сфере, также отмечает индивидуальный подход. И напоминает о том, что целевая аудитория Юлии – основном подростки и молодежь. Это особенно уязвимая аудитория.

Мне, как тренеру и человеку, который варится в теме здоровья, биологии, медицины, фитнеса в науке очень тяжело это все воспринимать. Когда блогеры и любители создают инфопродукты, которые потенциально могут нести угрозу здоровью или жизни людей,

– пишет тренер.

Сама же Юлия Верба иронично радуется тому, что ее в соцсетях начали называть инфомошенницей.

Я счастлива, что меня так назвали. Через этот статус очень много девушек и женщин, которые к нам присоединились и еще присоединятся, будут счастливее и здоровее, будут от себя кайфовать и любить себя. Если я сделаю хотя бы одну женщину счастливее и наполненнее, то моя миссия в жизни будет выполнена,

– говорит блогерша.

Похудение не является универсальным процессом. То, что сработало для кого-то одного, может навредить другому. Как указала сама Юлия в одном из видео, сначала она сдала анализы и обнаружила множество дефицитов в организме. Другие же могут сразу взяться за марафон и не задумываться о последствиях для своего состояния здоровья, психоэмоционального состояния, гормонального фона и тому подобное.

Марафоны от блогеров также не предусматривают ответственности за результат. Участники, которые приобретут и пройдут курс, потом останутся один на один с рекомендациями, которые могут вообще им не подходить.

Инфлюенсеры могут делиться своим опытом. Но в этом случае этот опыт призывает к действию сотни тысяч людей. Запуск проекта, напрямую связанного с телом и здоровьем без четких стандартов, доказательности и ответственности за результат, вызывает немалое количество вопросов.