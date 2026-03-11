Олексій Дурнєв відповів на ці закиди у випуску нового шоу Kiss my Threads на своєму ютуб-каналі. Він пригадав, що під час зйомок випуску слухав учнів Кловського ліцею з великим здивуванням.

Блогер зауважив, що його найбільше здивувало й обурило не те, як дівчина-школярка тому розповідала про елітне авто, а те, що вона досі не зрозуміла, чому в людей є претензії з цього приводу.

Вона дійсно була 16-річною випускницею і могла зростати в певній бульбашці. Водій забирає зі школи, везе на тренування, везе додому. Вдома у тебе садівник і кухарка. Ти відпочиваєш у Монако. Все літо проводиш за кордоном. Ти реально можеш і не знати, як існує інший світ,

– каже Олексій Дурнєв.

Дурнєв навів приклади з коментарів під цим дописом, де люди жартували про їхнє сімейне авто у 2011 році й показували фото громадського транспорту, наприклад, тролейбуса. Сам Олексій зазначив, що в 11 класі у його родини була машина "ВАЗ-2101".

"Те, що здивувало: минуло багато років, а вона так нічого й не зрозуміла. Це складно уявити, в яких умовах вона живе. Чому вона думає, що весь світ так живе? Багатих, відлетівших у космос у людей, у нас в народі не шанували. Що тоді, що зараз", – підсумував блогер.

До слова, авторка видалила свій допис у тредсі через кілька днів після публікації. Олексій Дурнєв припустив, що дівчина не витримала хейту.

