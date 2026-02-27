Олексій Дурнєв народився у Маріуполі, а вищу освіту здобув у Харкові. Більше про його кар'єру розповість 24 Канал.

У 25 років Олексій Дурнєв почав займатися журналістикою. У 2011 році на каналі "ТЕТ" (також випуски паралельно виходили на каналі Lumpen production) вийшло його авторське шоу "Дурнєв+1".

У цій програмі Олексій та його співведуча Даша Ши підходили до людей на вулиці та ставили провокативні або гострі запитання. Фішкою проєкту був тролінг і провокації у бік зірок, багатіїв, політиків.

Це був не перший формат про дивного журналіста, який наче втягує тебе в коротке інтерв'ю, але поводить себе так, щоб викликати в тебе незвичну реакцію. В Україні такого ще не було,

– пригадував Дурнєв в інтерв'ю Маші Єфросиніній.



Олексій Дурнєв і Даша Ши

Одним з найвідоміших випусків "Дурнєв +1" став репортаж з елітного Кловського ліцею в Києві. Олексій підходив до учнів та просив їх розповісти про літо, на якому авто вони приїхали, та ставив запитання зі шкільної програми.

До слова, одна з героїнь випуску днями розкритикувала Олексія Дурнєва. Аліна заявила, що репортаж був змонтований викривлено, щоб показати учнів у негативному світлі. За її словами, ведучий цим випуском завдав іншим учням психологічних травм.

У 2014 році Даша Ши заявила, що покидає проєкт "Дурнєв +1" через творчі розбіжності. Програма припинила своє існування.

Також Олексій Дурнєв був експертом у проєкті "Богиня шопінгу", а ще близько двох років працював на "НЛО ТВ" у ранковій програмі "Пробуддись".

У 2018 році Олексій Дурнєв створив авторські рубрики на своєму ютуб-каналі: "Дурнєв дивиться сторіз", "Їжа Дурнєва", "Дурнєв псує все" та інші.

На початку повномасштабного вторгнення його ютуб-канал частково трансформувався: блогер перейшов на українську мову, оглядав сторіз росіян, створив рубрику "Упс, а що трапилось?" про проблеми росіян через війну. Один з його найновіших проєктів – "Make me scam" про інформаційних шахраїв.

Де зараз Даша Ши?

У 2014 році Даша Ши (повне прізвище – Шилова) вирішила піти з телебачення та почала займатися власними проєктами.

У травні 2025 вона дала інтерв'ю виданню "ТиКиїв" та розповіла, що зараз займається режисурою музичних відео, реклам та соціальних роликів. Даша Ши знімає для Visa, Rozetka, Carlsberg, гурту "Пиріг і Батіг", інших колективів та музикантів.

Сама Даша Ши описувала свою кар'єру як "довгу прогулянку з зупинками в різних точках". Вона була телеведучою, продюсеркою, сценаристкою. До режисури вона прийшла, коли зрозуміла, що хоче не просто говорити чи писати, а створювати цілі світи.