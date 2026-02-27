У випуску про Кловський ліцей знімалася дівчина, яку звати Аліна. Після стількох років вона вийшла на зв'язок у Threads і пригадала зйомки шоу "Дурнєв + 1" у своєму освітньому закладі.
Я та сама дівчина, яка приїхала до Кловського ліцею на найдорожчій машині, пережила "найбільш бомжацьке" літо і найкрасивіше поставила на місце це ч*о,
– написала Аліна.
Для довідки! У випуску Аліна говорила, що приїхала в Кловський ліцей на автомобілі Mercedes ML 500, влітку двічі відпочивала в Криму, а також у Болгарії. Олексій Дурнєв зауважив, що для такого освітнього закладу "це замало", адже інші діти їздили в Іспанію, Монако тощо.
Аліна пригадала, що Дурнєв став популярним саме після випуску з Кловського ліцею. За словами дівчини, більшість учнів показали у "принизливому образі", і вони отримали психологічні травми.
Ви навіть не уявляєте, скільки горя він приніс нашій школі. І я досі не розумію, який ангел-охоронець був наді мною, що його монтажер так і не взявся за мене,
– додала вона.
Тоді Аліна навчалася в 11 класі. Випуск знімали 1 вересня 2011 року.
Уявіть, що ви підліток, вам 15 – 17 років. Приходить якийсь "репортер", ви просто відповідаєте на питання, бо ви наївна і відкрита дитина, ви відповідаєте просто, як є. Потім через місяць виходить репортаж на телебаченні, де все перекривлено з контексту. Через тиждень ви бачите 100000 повідомлень у ВК (на той час): "Ого, це ж ти в цьому відео! Подивись!". Це тільки у мене, але я знаю, який хейт був на інших дітей. Це не нормально, це псує дитячу психіку,
– зауважила дівчина.
Олексій Дурнєв наразі звинувачення у свій бік не прокоментував.
Що відомо про Олексія Дурнєва?
Олексій Дурнєв родом із міста Маріуполь, що на Донеччині. Після закінчення місцевого ліцею (2003 рік) він вступив до Харківського університету радіоелектроніки. Хлопець навчався за спеціальністю "Безпека інформаційних технологій".
Отримавши диплом, Дурнєв створив продакшн-студію. Протягом 2011 – 2014 років на телеканалі ТЕТ виходило його авторське шоу "Дурнєв + 1", а співведучою Олексія була Даша Ши.
У 2012 році Дурнєв став ведучим проєкту "Богиня шопінгу". Зараз він має власний ютуб-канал, який налічує понад 1 мільйон підписників, де виходять шоу "Їжа Дурнєва", "Дурнєв дивіться сторіс", "Упс, а що трапилось" тощо.
Спершу Олексій знімав відео російською мовою, та після початку повномасштабного вторгнення перейшов на українську.