У випуску про Кловський ліцей знімалася дівчина, яку звати Аліна. Після стількох років вона вийшла на зв'язок у Threads і пригадала зйомки шоу "Дурнєв + 1" у своєму освітньому закладі.

Я та сама дівчина, яка приїхала до Кловського ліцею на найдорожчій машині, пережила "найбільш бомжацьке" літо і найкрасивіше поставила на місце це ч*о,

– написала Аліна.

Для довідки! У випуску Аліна говорила, що приїхала в Кловський ліцей на автомобілі Mercedes ML 500, влітку двічі відпочивала в Криму, а також у Болгарії. Олексій Дурнєв зауважив, що для такого освітнього закладу "це замало", адже інші діти їздили в Іспанію, Монако тощо.

Аліна пригадала, що Дурнєв став популярним саме після випуску з Кловського ліцею. За словами дівчини, більшість учнів показали у "принизливому образі", і вони отримали психологічні травми.

Ви навіть не уявляєте, скільки горя він приніс нашій школі. І я досі не розумію, який ангел-охоронець був наді мною, що його монтажер так і не взявся за мене,

– додала вона.

Тоді Аліна навчалася в 11 класі. Випуск знімали 1 вересня 2011 року.

Уявіть, що ви підліток, вам 15 – 17 років. Приходить якийсь "репортер", ви просто відповідаєте на питання, бо ви наївна і відкрита дитина, ви відповідаєте просто, як є. Потім через місяць виходить репортаж на телебаченні, де все перекривлено з контексту. Через тиждень ви бачите 100000 повідомлень у ВК (на той час): "Ого, це ж ти в цьому відео! Подивись!". Це тільки у мене, але я знаю, який хейт був на інших дітей. Це не нормально, це псує дитячу психіку,

– зауважила дівчина.

Олексій Дурнєв наразі звинувачення у свій бік не прокоментував.

Що відомо про Олексія Дурнєва?