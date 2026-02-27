Алексей Дурнев родился в Мариуполе, а высшее образование получил в Харькове. Больше о его карьере расскажет 24 Канал.

В 25 лет Алексей Дурнев начал заниматься журналистикой. В 2011 году на канале "ТЕТ" (также выпуски параллельно выходили на канале Lumpen production) вышло его авторское шоу "Дурнев+1".

В этой программе Алексей и его соведущая Даша Ши подходили к людям на улице и задавали провокационные или острые вопросы. Фишкой проекта был троллинг и провокации в сторону звезд, богачей, политиков.

Это был не первый формат о странном журналисте, который как бы втягивает тебя в короткое интервью, но ведет себя так, чтобы вызвать у тебя необычную реакцию. В Украине такого еще не было,

– вспоминал Дурнев в интервью Маше Ефросининой.



Алексей Дурнев и Даша Ши / Фото "Детектор медиа"

Одним из самых известных выпусков "Дурнев +1" стал репортаж из элитного Кловского лицея в Киеве. Алексей подходил к ученикам и просил их рассказать о лете, на каком авто они приехали, и задавал вопросы из школьной программы.

К слову, одна из героинь выпуска на днях раскритиковала Алексея Дурнева. Алина заявила, что репортаж был смонтирован искаженно, чтобы показать учеников в негативном свете. По ее словам, ведущий этим выпуском нанес другим ученикам психологические травмы.

В 2014 году Даша Ши заявила, что покидает проект "Дурнев +1" из-за творческих разногласий. Программа прекратила свое существование.

Также Алексей Дурнев был экспертом в проекте "Богиня шопинга", а еще около двух лет работал на "НЛО ТВ" в утренней программе "Пробудись".

В 2018 году Алексей Дурнев создал авторские рубрики на своем ютуб-канале: "Дурнев смотрит сториз", "Еда Дурнева", "Дурнев портит все" и другие.

В начале полномасштабного вторжения его ютуб-канал частично трансформировался: блогер перешел на украинский язык, осматривал сториз россиян, создал рубрику "Упс, а что случилось?" о проблемах россиян из-за войны. Один из его новейших проектов – "Make me scam" об информационных мошенниках.

Где сейчас Даша Ши?

В 2014 году Даша Ши (полная фамилия – Шилова) решила уйти с телевидения и начала заниматься собственными проектами.

В мае 2025 года она дала интервью изданию "ТыКиев" и рассказала, что сейчас занимается режиссурой музыкальных видео, реклам и социальных роликов. Даша Ши снимает для Visa, Rozetka, Carlsberg, группы "Пирог и Кнут", других коллективов и музыкантов.

Сама Даша Ши описывала свою карьеру как "долгую прогулку с остановками в разных точках". Она была телеведущей, продюсером, сценаристкой. К режиссуре она пришла, когда поняла, что хочет не просто говорить или писать, а создавать целые миры.