Алексей Дурнев ответил на эти упреки в выпуске нового шоу Kiss my Threads на своем ютуб-канале. Он вспомнил, что во время съемок выпуска слушал учеников Кловского лицея с большим удивлением.

Блогер заметил, что его больше всего удивило и возмутило не то, как девушка-школьница поэтому рассказывала об элитном авто, а то, что она до сих пор не поняла, почему у людей есть претензии по этому поводу.

Она действительно была 16-летней выпускницей и могла расти в определенном пузыре. Водитель забирает со школы, везет на тренировку, везет домой. Дома у тебя садовник и повариха. Ты отдыхаешь в Монако. Все лето проводишь за границей. Ты реально можешь и не знать, как существует другой мир,

– говорит Алексей Дурнев.

Дурнев привел примеры из комментариев под этим сообщением, где люди шутили об их семейном авто в 2011 году и показывали фото общественного транспорта, например, троллейбуса. Сам Алексей отметил, что в 11 классе у его семьи была машина "ВАЗ-2101".

"То, что удивило: прошло много лет, а она так ничего и не поняла. Это сложно представить, в каких условиях она живет. Почему она думает, что весь мир так живет? Богатых, улетевших в космос у людей, у нас в народе не почитали. Что тогда, что сейчас", – подытожил блогер.

К слову, автор удалила свое сообщение в тредсе через несколько дней после публикации. Алексей Дурнев предположил, что девушка не выдержала хейта.

