Алексей Дурнев ответил на эти упреки в выпуске нового шоу Kiss my Threads на своем ютуб-канале. Он вспомнил, что во время съемок выпуска слушал учеников Кловского лицея с большим удивлением.
Интересно Что известно о карьере "тролля" Алексея Дурнева и где сейчас его бывшая партнерша Даша Ши
Блогер заметил, что его больше всего удивило и возмутило не то, как девушка-школьница поэтому рассказывала об элитном авто, а то, что она до сих пор не поняла, почему у людей есть претензии по этому поводу.
Она действительно была 16-летней выпускницей и могла расти в определенном пузыре. Водитель забирает со школы, везет на тренировку, везет домой. Дома у тебя садовник и повариха. Ты отдыхаешь в Монако. Все лето проводишь за границей. Ты реально можешь и не знать, как существует другой мир,
– говорит Алексей Дурнев.
Дурнев привел примеры из комментариев под этим сообщением, где люди шутили об их семейном авто в 2011 году и показывали фото общественного транспорта, например, троллейбуса. Сам Алексей отметил, что в 11 классе у его семьи была машина "ВАЗ-2101".
"То, что удивило: прошло много лет, а она так ничего и не поняла. Это сложно представить, в каких условиях она живет. Почему она думает, что весь мир так живет? Богатых, улетевших в космос у людей, у нас в народе не почитали. Что тогда, что сейчас", – подытожил блогер.
К слову, автор удалила свое сообщение в тредсе через несколько дней после публикации. Алексей Дурнев предположил, что девушка не выдержала хейта.
Подробнее о скандале
- Алексей Дурнев в 2011 году стал ведущим авторского шоу "Дурнев +1" на канале ТЕТ. Сутью программы были провокационные и острые вопросы от журналистов в сторону звезд, политиков или богачей.
- Один из самых популярных выпусков программы – репортаж из Кловского лицея в Киеве. Алексей брал короткие интервью у учеников и спрашивал их об авто, на котором они приехали, где провели лето, и как усвоили школьную программу.
- Одна из героинь выпуска, Алина, Алина раскритиковала Дурнева за эту программу. Она написала, что репортаж был умышленно смонтирован так, чтобы показать учеников с негативной стороны. По ее мнению, Алексей нанес другим школьникам психологические травмы.