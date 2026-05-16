"Слава Україні" пролунало зі сцени: емоційний виступ LELÉKA у фіналі Євробачення-2026

Українська виконавиця LELÉKA вийшла на сцену грандфіналу Євробачення-2026. Співачка вдруге підкорила єврофанів своєю піснею Ridnym.

LELÉKA вдалося вразити публіку чуттєвим і водночас потужним вокалом, глибоким номером та постановкою, наповненою справді важливими сенсами. Про це повідомляє 24 Канал.

Який сенс було закладено у номер LELÉKA?

Україна щороку вражає на Євробаченні не лише вокальними даними свого представника, а й глибокими сенсами, закладеними у постановку. Виступ LELÉKA цьогоріч не став винятком. У номері виконавиці гармонійно поєдналося все: сильний вокал, символічні тексти, тканини на тлі сцени, бандура та образ, який водночас транслює ніжність і внутрішню силу.

Після другої репетиції на сцені Євробачення творці постановки пояснили сенси, закладені у виступ. За їхніми словами, головна ідея номера пов'язана з відчуттям фрагментованості сучасного світу та прагненням людини знову віднайти цілісність – як внутрішню, так і суспільну.

Команда прагнула показати процес об'єднання та переродження, який спочатку відбувається всередині людини, а потім транслюється назовні. І ця фрагментованість дуже близька й Україні, адже нам необхідно знову збирати себе докупи та повертати своє.

Особливу роль у постановці відіграє тканина, яка в німецькомовних країнах часто символізує світ та людське оточення. Саме тому тканина у виступі стала метафорою світу, суспільства та самої людини, яка проходить шлях від роздробленості до цілісності.

Окремий символізм має й образ бандуриста – пана Ярослава, який перебуває в кутку сцени зі своїм інструментом. За задумом режисерів, він уособлює традицію, рідний дім і коріння, на яке людина завжди може спертися. У номері також використані дві бандури: одна – фрагментована, інша – цілісна. Це ще один символ внутрішньої трансформації та пошуку гармонії.

Автори постановки зазначили, що весь виступ побудований на постійній амплітуді підйомів і падінь, а фінальна нота символізує переродження та зміни – як особисті, так і глобальні. Головна ідея номера полягає у прагненні змінити себе, свій дім і знову зробити його прекрасним.

Текст пісні представника України на Євробаченні-2026

Green into rust,

Trust in the change

Everything fades be that as it may

Red into dust

Cut from the branch

Leaves in the flames

Nothing is safe

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Нову долю виш'ю

Рідним найріднішим

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

We'll see the trees grow even taller-o-o-o

When we oppose our fears

And turn all our woes to cheers

I know the roots still carry water

When all the seeds we've sown

Blossom and lead us home

We'll see the trees grow even taller

Переклад пісні представника України на Євробаченні-2026

Зелене стає іржею, довірся змінам

Все зникає, будь що буде

Червоне стає пилом, зрізане з гілки

Листя у вогні, у небезпеці все

Виш'ю, виш'ю

Виш'ю нову долю

Виш'ю, виш'ю рідним

Найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Нову долю виш'ю

Рідним найріднішим

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище

Коли ми протистоїмо своїм страхам

І перетворюємо всі наші біди на радість

Я знаю, що коріння досі несе воду

Коли все посіяне нами насіння

Розквітне й приведе нас додому

Ми побачимо, як дерева виростуть ще вище