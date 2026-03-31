Засвітився в компанії росіян: Ленні Кравіц опинився у центрі скандалу
Американський музикант Ленні Кравіц, у якого українське коріння, здивував позицією. Артиста помітили на вечірці в компанії росіян, що проживають за кордоном.
Відео з вечірки з'явилося на сторінці в тредсі Andrey All Right (це Андрій Григор'єв-Апполонов молодший). Ленні Кравіца зазнімкували на відпочинку в його компанії.
У ролику було видно співака Grey Wiese, більш відомого як Сергій Григор'єв-Апполонов. Це російський співак, який проживає в Німеччині. Він є племінником Григор'єва-Апполонова старшого, соліста гурту "Иванушки International".
Ленні Кравіц поспілкувався з Сергієм та в якийсь момент кинув погляд на камеру.
"А хто це в нас у гостях?" – написав автор відео.
Зазначимо, раніше в скандал потрапила Ольга Сумська, яка зняла відео від пісню Grey Wiese. Тоді у мережі блогерка Natella Kirs звернула увагу на його неоднозначну позицію: чоловік давав інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак і надалі активно спілкується з блогером Ігорем Синяком (він народився у Краматорську, але зрадив Україну).
Тому поява Ленні Кравіца у компанії цього артиста – може стати ударом по його репутації.
Що відомо про Ленні Кравіца?
- Ленні Кравіц – американський співак, музикант та продюсер. Він народився у Нью-Йорку у творчій родині. Дебютний альбом подарував йому увагу публіки, а платівки Mama Said і Are You Gonna Go My Way – закріпили популярність. Ленні Кравіц є чотириразовим лауреатом Греммі.
- Також Кравіц працює в кіно. Він знімався у франшизі "Голодні ігри". До того ж артист відомий своїм впізнаваним стилем в одязі.
- Важливо, що Ленні Кравіц має українське коріння. Його прадідусь родом з Києва – Леонід Кравець емігрував до США на початку 20 століття.
- Сам артист у квітні 2022 року долучався до акції Stand Up For Ukraine. У 2023 році для Ленні Кравіца зняла кліп Таню Муіньо. Співак казав, що пишається своїм українським корінням.