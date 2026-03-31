Засвітився в компанії росіян: Ленні Кравіц опинився у центрі скандалу

Американський музикант Ленні Кравіц, у якого українське коріння, здивував позицією. Артиста помітили на вечірці в компанії росіян, що проживають за кордоном.

Відео з вечірки з'явилося на сторінці в тредсі Andrey All Right (це Андрій Григор'єв-Апполонов молодший). Ленні Кравіца зазнімкували на відпочинку в його компанії.

У ролику було видно співака Grey Wiese, більш відомого як Сергій Григор'єв-Апполонов. Це російський співак, який проживає в Німеччині. Він є племінником Григор'єва-Апполонова старшого, соліста гурту "Иванушки International".

Ленні Кравіц поспілкувався з Сергієм та в якийсь момент кинув погляд на камеру.

"А хто це в нас у гостях?" – написав автор відео.

Ленні Кравіц у компанії росіян: відео

Зазначимо, раніше в скандал потрапила Ольга Сумська, яка зняла відео від пісню Grey Wiese. Тоді у мережі блогерка Natella Kirs звернула увагу на його неоднозначну позицію: чоловік давав інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак і надалі активно спілкується з блогером Ігорем Синяком (він народився у Краматорську, але зрадив Україну).

Тому поява Ленні Кравіца у компанії цього артиста – може стати ударом по його репутації.

