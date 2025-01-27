Вона мене поламала, – український порноактор здивував зізнанням про роман з Трінчер

Український порноактор, блогер і експерт в інтимних питаннях LEON13, справжнє ім'я якого – Сергій Лукʼянюк, стверджує, що мав роман зі співачкою Анною Трінчер. Їхні стосунки, за його словами, розпочалися після зйомок у кліпі на трек виконавиці "Бар за баром".

Тепер LEON13 розкрив нові деталі про роман з Трінчер. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю інфлюенсера Славі Дьоміну.

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Блогер заявив, що спершу в них з Анною все йшло до серйозних стосунків, проте вони розуміли, що цього не може бути.

Відзняти кліп і хайпонути – це одне, а зізнатись, що ти любиш LEON13 і те, чим він займається, можеш це сприймати й жити в такому – для неї це катастрофа,

– пояснив Сергій.

Він, крім того, розповів, якою була Анна Трінчер у стосунках з ним. Так, за словами інфлюенсера, він "повівся на велику увагу і те, що виконавиця закривала мінімальні його потреби". Анна робила все так, щоб її партнеру було комфортно поруч з нею.

Вона мене поламала в тому плані, що говорить одне, а на ділі – зовсім інше,

– додав Леон.

Він зізнався, що це згодом мало негативний вплив на його наступні стосунки.

Інтерв'ю LEON13: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Леон вже пів року зустрічається з дівчиною Анастасією, яка також веде свій блог. Їй 30 років, Сергію – 32. LEON13 заявив, що вже готовий до одруження.