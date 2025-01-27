Теперь LEON13 раскрыл новые детали о романе с Тринчер. Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью инфлюенсера Славе Демину.

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Блогер заявил, что сначала у них с Анной все шло к серьезным отношениям, однако они понимали, что этого не может быть.

Снять клип и хайпонуть – это одно, а признаться, что ты любишь LEON13 и то, чем он занимается, можешь это воспринимать и жить в таком – для нее это катастрофа,

– объяснил Сергей.

Он, кроме того, рассказал, какой была Анна Тринчер в отношениях с ним. Так, по словам инфлюенсера, он "повелся на большое внимание и то, что исполнительница закрывала минимальные его потребности". Анна делала все так, чтобы ее партнеру было комфортно рядом с ней.

Она меня поломала в том плане, что говорит одно, а на деле – совсем другое,

– добавил Леон.

Он признался, что это впоследствии имело негативное влияние на его последующие отношения.

Интервью LEON13: смотрите видео онлайн

Отметим, Леон уже полгода встречается с девушкой Анастасией, которая также ведет свой блог. Ей 30 лет, Сергею – 32. LEON13 заявил, что уже готов к женитьбе.