Леонардо Ді Капріо збирається одружитися з моделлю Вітторією Черетті – ЗМІ

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо планує одружитися з італійською моделлю Вітторією Черетті, яка молодша від нього на 24 роки. Пара зустрічається вже два роки.

Про це інсайдер повідомив виданню Heat World, передає Show 24. За його словами, Леонардо Ді Капріо налаштований на серйозні стосунки з Вітторією Черетті, а друзі передбачають, що заручини "не за горами".

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Лео не хоче стати старим холостяком, і саме туди він прямує, якщо найближчим часом нічого з цим не зробить. Лео багато думав про одруження з Вітторією, і він хотів би зробити це якомога швидше,

– сказав інсайдер.

Він додав, що Леонардо Ді Капріо завжди був найвідомішим холостяком Голлівуду, але вже готовий відмовитися від цього "титулу".

Зазначимо, що до особистого життя актора завжди було прикуто багато уваги. У мережі активно обговорюють те, що Ді Капріо зустрічається з молодими жінками й розстається з ними, коли тим виповнюється 25 років. Однак роман з Вітторією Черетті, схоже, став винятком із правил. Наразі моделі 26 років.

Інсайдер зазначив, що Вітторія дала зрозуміти, що "шлюб – це її кінцева мета, і вона не буде чекати вічно". Він додав, що Леонардо Ді Капріо також хоче узаконити стосунки з коханою.

До речі! Раніше ми повідомляли, що Джіджі Хадід підтвердила стосунки з Бредлі Купером.

Особисте життя Леонардо Ді Капріо