Мила голову в раковині: Леся Нікітюк показала кумедні закулісся підготовки до Нацвідбору-2026
- Леся Нікітюк, ведуча Національного відбору на Євробачення-2026, показала, як мила голову в раковині перед ефіром.
- Вона вийшла на сцену разом з Тімуром Мірошниченком.
Цього року роль ведучої Національного відбору на Євробачення дісталася Лесі Нікітюк. Перед початком шоу вона поділилася закулісними моментами підготовки до ефіру.
Телеведуча насмішила підписників тим, як мила голову під краном у раковині. Це вона показала в сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.
Леся Нікітюк помила голову в гримерці співачки Руслани, бо лише в неї була гаряча вода. Завдяки цьому телеведуча змогла вчасно підготуватися до виходу на сцену. Стилісти зроби лій ефектну зачіску з легкими локонами.
Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці,
– з іронією написала Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк показала, як готувалася до Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн
Для довідки! Руслана увійшла до складу журі Національного відбору-2026. Також виступи фіналістів оцінюють артистка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов і режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.
Що відомо про участь Лесі Нікітюк в Нацвідборі на Євробачення-2026?
Роль ведучої пісенного конкурсу їй пропонували ще минулого року, але тоді не вдалося погодити графіки.
Цьогоріч ж Леся Нікітюк у Нацвідбору склала компанію Тімуру Мірошниченку.
На сцену вона вийшла в ефектній чорній сукні довжини максі.