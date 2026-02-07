Мила голову в раковині: Леся Нікітюк показала кумедні закулісся підготовки до Нацвідбору-2026

Цього року роль ведучої Національного відбору на Євробачення дісталася Лесі Нікітюк. Перед початком шоу вона поділилася закулісними моментами підготовки до ефіру.

Телеведуча насмішила підписників тим, як мила голову під краном у раковині. Це вона показала в сторіс на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Як проходить фінал Національного відбору на Євробачення-2026: текстова трансляція

Леся Нікітюк помила голову в гримерці співачки Руслани, бо лише в неї була гаряча вода. Завдяки цьому телеведуча змогла вчасно підготуватися до виходу на сцену. Стилісти зроби лій ефектну зачіску з легкими локонами.

Хочу висловити подяку Руслані за те, що ви будете бачити мене в помитою головою, а не в шапці,

– з іронією написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк показала, як готувалася до Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Для довідки! Руслана увійшла до складу журі Національного відбору-2026. Також виступи фіналістів оцінюють артистка Злата Огнєвіч, композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу "ТАВР Медіа" Віталій Дроздов і режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Що відомо про участь Лесі Нікітюк в Нацвідборі на Євробачення-2026?