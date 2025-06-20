Телеведуча Леся Нікітюк народила первістка, – ЗМІ

Днями стало відомо, що телеведуча Леся Нікітюк готується вперше стати мамою. Інсайдер повідомив, що знаменитість уже народила.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів блогер-пліткар Богдан Беспалов, передає Show 24. Однак варто зауважити, що сама телеведуча наразі не підтвердила цю інформацію.

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Богдан Беспалов, посилаючи на інсайдера, повідомив, що Леся Нікітюк народила в неділю у Київському міському пологовому будинку №1. За його словами, телеведуча стала мамою сина.

Сьогодні (19 червня – Show 24) виписалася. Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі,

– написав блогер-пліткар.

Богдан Беспалов повідомив, що Леся Нікітюк народила / Скриншот з телеграм-каналу блогера

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк

Восени минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що перебуває у стосунках з українським військовим Дмитром Бабчуком. На початку січня стало відомо, що вони заручилися.

Деякий час у мережі ходили чутки, що телеведуча вагітна. Днями Леся Нікітюк оголосила, що вперше стане мамою. Про це вона дізналась під час зйомок української комедії "Песики", де виконала головну роль.

"Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, бувши поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", – поділилась Нікітюк.