Леся Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після народження сина

Місяць тому українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Вона розповіла, як змінилося її життя.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.

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Так, Леся Нікітюк поступово повертається до роботи після пологів. Через місяць після появи дитини вона вже вийшла на перший робочий проєкт – стала ведучою на дні народженні. Леся показала відео з того вечора та зізналася, що її будні стали зовсім іншими.

Тепер після роботи повертатися додому стало радісно. Тепер мене там чекають. Аж плачуть,

– іронічно написала телеведуча.

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?

Малюк народився 15 червня. Батьком хлопчика є український військовий Дмитро Бабчук. Пара поки не розсекречує, як назвала сина, а проте в мережі ходять чутки, що сина телеведучої звати Орест. Днями Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала перший місяць сина. Щоправда, його обличчя вона поки приховує від публіки.