Леся Нікітюк зізналася, як змінилося її життя після народження сина
- Леся Нікітюк стала мамою місяць тому. Вона зізналася, як це вплинуло на її життя.
Місяць тому українська телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Вона розповіла, як змінилося її життя.
Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку знаменитості.
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Так, Леся Нікітюк поступово повертається до роботи після пологів. Через місяць після появи дитини вона вже вийшла на перший робочий проєкт – стала ведучою на дні народженні. Леся показала відео з того вечора та зізналася, що її будні стали зовсім іншими.
Тепер після роботи повертатися додому стало радісно. Тепер мене там чекають. Аж плачуть,
– іронічно написала телеведуча.
Що відомо про сина Лесі Нікітюк?
Малюк народився 15 червня. Батьком хлопчика є український військовий Дмитро Бабчук. Пара поки не розсекречує, як назвала сина, а проте в мережі ходять чутки, що сина телеведучої звати Орест. Днями Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала перший місяць сина. Щоправда, його обличчя вона поки приховує від публіки.