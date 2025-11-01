Телеведуча Леся Нікітюк похрестила сина й розсекретила його ім'я

Телеведуча Леся Нікітюк похрестила сина. Вона показала перші кадри з таїнства.

Крім того, стало відомо, як знаменитість з чоловіком назвали первістка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Бабчука.

Хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Леся Нікітюк написала про це в інстаграм-сторіс.

В нашій родині відбулося світле свято – ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї родинної події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність. Скрізь писали, що буде дощ, але цього дня було максимально сонячне світло,

– поділилася телеведуча.

Леся Нікітюк похрестила сина / Скриншот з інстаграму

Її чоловік, військовий Дмитро Бабчук, вже розсекретив ім'я малюка.

До 7-го коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами – Михайло і Дмитро. Прадід – Михайло, дід – Дмитро, батько – Михайло, я – Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович,

– поділився він.

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?