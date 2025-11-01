Телеведуча Леся Нікітюк похрестила сина й розсекретила його ім'я
- Леся Нікітюк похрестила сина Оскара у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.
- Син народився 15 червня, і телеведучій допомагає доглядати за ним її мама.
Телеведуча Леся Нікітюк похрестила сина. Вона показала перші кадри з таїнства.
Крім того, стало відомо, як знаменитість з чоловіком назвали первістка. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра Бабчука.
Хлопчика похрестили у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві. Леся Нікітюк написала про це в інстаграм-сторіс.
В нашій родині відбулося світле свято – ми похрестили сина. Ми дуже готувалися до цієї родинної події, бо особисто для мене це велике таїнство і відповідальність. Скрізь писали, що буде дощ, але цього дня було максимально сонячне світло,
– поділилася телеведуча.
Леся Нікітюк похрестила сина / Скриншот з інстаграму
Її чоловік, військовий Дмитро Бабчук, вже розсекретив ім'я малюка.
До 7-го коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами – Михайло і Дмитро. Прадід – Михайло, дід – Дмитро, батько – Михайло, я – Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака Бабчук Оскар Дмитрович,
– поділився він.
Що відомо про сина Лесі Нікітюк?
- Малюк з'явився на світ 15 червня у Київському міському пологовому будинку №1.
- Телеведуча розповідала, що чоловік був поруч під час народження сина. Дмитро чекав її біля дверей у пологовий зал.
- Леся Нікітюк не довго перебувала у декреті, вона вже повернулась до роботи. Зокрема, продовжує зйомки на телебаченні та веде свята. Доглядати за малюком їй допомагає мама.