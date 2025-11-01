Телеведущая Леся Никитюк покрестила сына и рассекретила его имя
- Леся Никитюк покрестила сына Оскара в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.
- Малыш родился 15 июня, а за ним помогает ухаживать мама Леси.
Телеведущая Леся Никитюк покрестила сына. Она показала первые кадры с таинства.
Кроме того, стало известно, как знаменитость с мужем назвали первенца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дмитрия Бабчука.
Мальчика покрестили в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Леся Никитюк написала об этом в инстаграм-сторис.
В нашей семье состоялся светлый праздник – мы покрестили сына. Мы очень готовились к этому семейному событию, потому что лично для меня это большое таинство и ответственность. Везде писали, что будет дождь, но в этот день было максимально солнечный свет,
– поделилась телеведущая.
Леся Никитюк покрестила сына / Скриншот из инстаграма
Ее муж, военный Дмитрий Бабчук, уже рассекретил имя малыша.
До 7-го колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами – Михаил и Дмитрий. Прадед – Михаил, дед – Дмитрий, отец – Михаил, я – Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака Бабчук Оскар Дмитриевич,
– поделился он.
Что известно о сыне Леси Никитюк?
- Малыш появился на свет 15 июня в Киевском городском роддоме №1.
- Телеведущая рассказывала, что муж был рядом во время рождения сына. Дмитрий ждал ее у дверей в родильный зал.
- Леся Никитюк не долго находилась в декрете, она уже вернулась к работе. В частности, продолжает съемки на телевидении и ведет праздники. Ухаживать за малышом ей помогает мама.