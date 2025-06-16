Леся Нікітюк вагітна первістком: хто став обранцем ведучої та що про нього відомо

Телеведуча Леся Нікітюк восени 2024 року розсекретила свого коханого, якого тривалий час приховувала від публіки. Ним став військовий Дмитро Бабчук. А 6 січня 2025 року стало відомо, що закохані заручилися.

Телеведуча похизувалася розкішною каблучкою з діамантом на тлі українських Карпат. Ймовірно, Дмитро освідчився обраниці під час їхнього спільного відпочинку. Що відомо про нареченого однієї з найвідоміших холостячок країни – дізнавайте на Show 24.

До слова Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вагітна

Бойфренд Лесі Нікітюк – 29-річний Дмитро Бабчук - український військовослужбовець. На його сторінку в інстаграмі підписано понад 50 тисяч людей. Раніше у біографії свого акаунту Дмитро називав себе "пенсіонером ЗСУ" та "наступним мером Одеси".

Його сторінка наповнена здебільшого кадрами у формі та екіпіруванні. Бабчук почав служити в армії до повномасштабного вторгнення, з 20 років (а саме 2016 року) він присвятив життя військовій справі. Спершу був у морській піхоті, згодом в окремому підводному протидиверсійному загоні, також у 73 окремому морському центрі ССО. Зараз не розголошує, у якій структурі перебуває. Вочевидь, він побував на багатьох напрямках.

Невідомо, як би склалося моє життя, якби я не пішов в армію та не поїхав в АТО у 2016 році. Служба та війна зробили мене тим, ким я є зараз. А оглядаючись назад, даючи оцінку своєму життю, я можу з впевненістю сказати, що я ним задоволений,

– ділився Дмитро Бабчук.

Одного разу Дмитро Бабчук "засвітився" у дописі фотографів Костянтина і Влади Ліберових. У ньому вони розповідали про війська, які виконують дуже складні завдання.

"Коротше, це наші елітні війська, які роблять наднебезпечну та зовсім непублічну роботу, але, як правило, дуже неприємну та болючу для ворога. На рахунку хлопців немало успішних операцій в тилу ворога, а човен, який на тренуванні ми лагідно прозвали "одуванчик" – весь в зароблених дірках від ворожих куль", – розповідало подружжя.

Також відомо, що Дмитро Бабчук у мирному житті став кандидатом в майстри спорту з боксу.

Сьогодні Леся Нікітюк повідомила, що вперше стане мамою. Телеведуча дізналась про вагітність під час зйомок фільму "Песики". Вона зробила чотири тести й всі виявилися позитивними.