Під час вагітності та в бомбосховищі: Леся Нікітюк показала фото, яких раніше не було в мережі
- Леся Нікітюк показала небачені раніше фото з вагітності і пологів.
- Леся та її син ховалися в бомбосховищі від російських обстрілів.
Леся Нікітюк поділилась з шанувальниками серією небачених раніше світлин. Вона зізналася, що червень став для неї особливим місяцем.
Ведуча та блогерка Леся Нікітюк спершу тримала вагітність і народження сина у секреті, тому лиш тепер поділилась з фанами важливими фото. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
До слова Леся Нікітюк показала свою фігуру через тиждень після пологів: який вигляд має ведуча
Ведуча опублікувала серію фото, яких раніше не показувала підписникам. Вона показала інтимне фото, яке зробила під час вагітності, а також кадр з пологового будинку, де позує усміхненою, а поряд – обранець Дмитро Бабчук з новонародженим сином на руках.
Леся Нікітюк під час вагітності / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк після пологів / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк також показала, що разом з малюком їй доводилось ховатися у бомбосховищі від російських обстрілів.
У серію потрапили й інші зворушливі світлини.
Червень, який запам'ятається назавжди…
– поділилась Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк показала фото, яких не було в мережі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк стала мамою
- Леся Нікітюк ретельно приховувала свою вагітність і не реагувала на чутки, що ширилися в мережі. Блогерка зізнавалась, що цей період минув без жодних ускладнень, зокрема, в неї не було токсикозу.
- Ведуча стала мамою 15 червня. Цього року на цю дату припав День батька.
- У Лесі Нікітюк та її нареченого Дмитра Бабчука народився син. Наразі вони не розповідають, як назвали малюка.