Наше малючелло, – Леся Нікітюк показала зворушливі кадри з сином, якому виповнився рік

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася ніжними кадрами з нової фотосесії з сином. Днями Оресту виповнився рочок.

Світлини з малюком знаменитість поширила на своїй сторінці в інстаграмі та мило звернулася до сина.

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На фото Леся Нікітюк позує в білому обтислому одязі, а на голові у неї пов'язана біла хустка. Вона тримає на руках сина та ніжно обіймає його.

З першим днем народження тебе. Наше малючелло. Зацьомали,

– написала під публікацією телеведуча.

Леся Нікітюк із сином Орестом / Фото з інстаграму телеведучої

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?

Після народження Ореста у мережі з'явилися чутки, що дитину нібито народила сурогатна мама. Такі припущення виникли через те, що телеведуча тривалий час не розповідала публічно про свою вагітність. Водночас Леся Нікітюк запевнила, що сама виносила та народила дитину.

Малюк з'явився на світ у Київському міському пологовому будинку №1. Його батько – військовий Дмитро Бабчук. Під час пологів він був поруч і чекав на народження дитини біля пологової зали.

Раніше Леся розповідала про перші дні життя сина. За її словами, хлопчик народився маленьким, але дуже сильним. Навіть у першу ніч життя під звуки повітряної тривоги та вибухів він спокійно спав.

Телеведуча разом із чоловіком охрестили сина й назвали його Орестом.

Після народження дитини Леся Нікітюк не затрималася в декреті. Вона швидко повернулася до роботи, відновивши зйомки на телебаченні та проведення заходів.