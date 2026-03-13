Леся Нікітюк дотепно підколола дружину Джастіна Бібера і розсмішила українців
13 березня, 19:12
Марія Касій
Основні тези
  • Леся Нікітюк пожартувала під фото Гейлі Бібер в інстаграмі, написавши, що весна тільки почалася.
  • Коментар Нікітюк отримав понад 300 вподобань і декілька відповідей від українців.

Ведуча Леся Нікітюк залишила дотепний коментар під дописом американської моделі Гейлі Бібер. Українка пожартувала про її літній настрій та розсмішила мережу.

Гейлі Бібер на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала нове фото. Вона позувала перед камерою у купальнику, ловлячи промені сонця. 

Модель підписала відверту світлину фразою: "Це літо" (it's summer). Та їй у коментарях вирішила відповісти Леся Нікітюк. 

Та весна тільки, 
– нагадала українська ведуча дружині Джастіна Бібера. 


Леся Нікітюк потролила Гейлі Бібер / Скриншот з інстаграму

Коментар Лесі Нікітюк зібрав більш як 300 вподобань та ще кілька відповідей від українців. 

Що відомо про Лесю Нікітюк? 

  • Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, блогерка та акторка. Вона здобула широку впізнаваність після участі у розважальних проєктах і тревел-шоу.
  • Леся Нікітюк народилась у Хмельницькому. Перші кроки до популярності зробила завдяки кумедним відео та виступам, зокрема у шоу "Розсміши коміка". Згодом вона стала ведучою в проєкті "Орел і решка" та "Le Маршрутка", де подорожувала різними містами та країнами.
  • Окрім телебачення, Леся Нікітюк активно веде соціальні мережі. Вона ділиться моментами з життя, роботою та гумористичним контентом.
  • Зараз Леся Нікітюк не тільки успішна ведуча, але й зіркова мама. В інтерв'ю вона розповідала, що хотіла б зіграти весілля з коханим Дмитром Бабчуком. Але наразі цю подію важко запланувати через службу чоловіка.