Хейли Бибер на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото. Она позировала перед камерой в купальнике, ловя лучи солнца.

Модель подписала откровенную фотографию фразой: "Это лето" (it's summer). И ей в комментариях решила ответить Леся Никитюк.

Да весна только,
– напомнила украинская ведущая жене Джастина Бибера.


Леся Никитюк потроллила Хейли Бибер / Скриншот из инстаграма

Комментарий Леси Никитюк собрал более 300 лайков и еще несколько ответов от украинцев.

Что известно о Лесе Никитюк?

  • Леся Никитюк – известная украинская телеведущая, блогер и актриса. Она получила широкую известность после участия в развлекательных проектах и тревел-шоу.
  • Леся Никитюк родилась в Хмельницком. Первые шаги к популярности сделала благодаря забавным видео и выступлениям, в частности в шоу "Рассмеши комика". Впоследствии она стала ведущей в проекте "Орел и решка" и "Le Маршрутка", где путешествовала по разным городам и странам.
  • Кроме телевидения, Леся Никитюк активно ведет социальные сети. Она делится моментами из жизни, работой и юмористическим контентом.
  • Сейчас Леся Никитюк не только успешная ведущая, но и звездная мама. В интервью она рассказывала, что хотела бы сыграть свадьбу с любимым Дмитрием Бабчуком. Но пока это событие трудно запланировать из-за службы мужа.