Леся Нікітюк розкрила правду про шлюб із коханим військовим: чи одружилися вони офіційно

На початку 2025 року Леся Нікітюк оголосила про заручини з військовим Дмитром Бабчуком. Відтоді в мережі неодноразово припускали, що пара могла вже офіційно одружитися. Однак самі закохані цю інформацію не підтверджували.

Тепер телеведуча нарешті розповіла, чи справді вони з Дмитром стали чоловіком і дружиною. Це з'ясувалося під час її участі в шоу "Де брехня?", яке веде шоумен Андрій Бєдняков.

Під час представлення гості ведучий привітав Нікітюк не лише з народженням сина, а й із заміжжям. Андрій Бєдняков пояснив, що вони з Лесею давно не бачилися наживо, тому хотів особисто привітати колегу з важливими подіями в її житті. Водночас син телеведучої Оскар народився ще в червні минулого року.

Я тебе хотів привітати особисто з тим, що ти народила дитину. Не через оці екрани телефончиків, а дивлячись у твої очі. Вітаю тебе! Я знаю, як ти дуже сильно цього хотіла. Я був щиро дуже радий, коли дізнався цю новину. Ну і класно, я теж радий, що ти вийшла заміж. У тебе класний чоловік,

– сказав Бєдняков.

Утім, Леся Нікітюк одразу виправила колегу. Вона наголосила, що досі залишається нареченою Дмитра Бабчука. За словами ведучої, наразі вони вирішили відкласти одруження.

Неофіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але…

– зазначила телеведуча.

Шоу "Де брехня?" з Лесею Нікітюк: дивіться відео онлайн

Раніше Леся Нікітюк також розповідала, яким уявляє своє майбутнє весілля.