Леся Нікітюк вперше прокоментувала чутки, що її сина народила сурогатна мати

Влітку стало відомо, що телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. З огляду на те, що вона до пологів не розголошувала про вагітність, в мережі ходили різні чутки.

Зокрема й про те, що знаменитість скористалась послугами сурогатної матері. Вона прокоментувала ці припущення людей. Пише 24 Канал з посиланням на видання "Клац".

Леся Нікітюк зазначила, що буває дуже неприємно, коли тебе обговорюють незнайомці.

Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але "мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір". Це принизливо,

– обурилась телеведуча.

Вона наголосила, що людям потрібно переставати засуджувати інших людей і вчитись такту.

Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 – це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 – теж ок. Заморожувати яйцеклітини – ок,

– сказала Нікітюк.

Що відомо про сина Лесі Нікітюк?