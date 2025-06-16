Заручини в Карпатах і відкладене весілля: стосунки Лесі Нікітюк та її коханого-військового

16 червня стало відомо, що Леся Нікітюк вагітна первістком. Телеведуча перебуває у стосунках з 29-річним українським військовим Дмитром Бабчуком, який освідчився коханій взимку.

Певний час Леся не ділилась подробицями особистого життя, але згодом повідомила, що більше не самотня, та розсекретила свого обранця. Більше про стосунки Нікітюк та Бабчука, читайте на сайті Show 24.

До речі Леся Нікітюк вагітна первістком: хто став обранцем ведучої та що про нього відомо

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк та Дмитра Бабчука

У жовтні 2024 року Леся Нікітюк підтвердила, що зустрічається з українським військовим Дмитром Бабчуком. Вже у січні 2025 року стало відомо, що він освідчився коханій. Телеведуча поділилась фотографією з обручкою на безіменному пальці, зробленою в Карпатах.

Тут і не відмовиш,

– написала Нікітюк від фото.

Дмитро Бабчук освідчився Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму телеведучої

Згодом видання ТСН, посилаючись на інсайдера, повідомило, що Леся Нікітюк вагітна. Тоді ведуча Валерія Товстолєс прокоментувала цю інформацію, назвавши її неправдивою.

Я знаю Лесю, якщо вона мовчить, то вона просто не хоче реагувати на те, чого немає. Якщо у неї було б що сказати, вона б вийшла і все б сказала. Тому я не хочу вірити заголовкам, а хочу все ж таки дочекатися пояснень від самої Лесі Нікітюк,

– заявила Товстолєс.

Пізніше й сама Нікітюк відреагувала на чутки про свою вагітність, однак без конкретики:

Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію – знайте, Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки – відьми",

– з гумором зазначила Леся Нікітюк.

Навесні цього року Леся Нікітюк зізналась, що мріє про велике весілля, однак зазначила, що наразі вони з Дмитром Бабчуком відклали його на невизначений термін через військову службу чоловіка.



Леся Нікітюк з коханим / Фото з інстаграму телеведучої

Сьогодні Леся Нікітюк оголосила про вагітність. Вона перебуває на останніх тижнях. Телеведуча дізналась про те, що вперше стане мамою під час зйомок фільму "Песики" – у знаменитості було чотири позитивні тести.

А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки. І якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене і замість вказівок просто каже: "Чудово. Саме та емоція, яка потрібна",

– розповіла Леся.

Леся Нікітюк вперше стане мамою / Фото "КЛАЦ", фотографка Оля Віхтюк

Телеведуча додала, що у неї не було токсикозу, гормональних стрибків і дивних вподобань у їжі. Леся продовжує займатись спортом та зізналась, що почуває себе щасливою і спокійною.

"Вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова, і я абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Біля мене виявився саме той чоловік, який мене підтримав, який розділив зі мною щастя. Він жодного разу не дав мені приводу злякатися чогось, будучи поруч чи далеко від мене, і жодного разу не дав мені відчути самотність чи тривогу", – наголосила телеведуча.