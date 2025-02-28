Нікітюк прокоментувала чутки про вагітність редакції ТСН, передає 24 Канал. Зазначимо, що саме джерела цього видання наприкінці січня повідомили, що телеведуча в очікуванні первістка.

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Леся Нікітюк так і не відповіла конкретно, чи інформація про її вагітність – правдива. Телеведуча з гумором відповіла на питання журналістів, однак зазначила, що не коментує чутки.

Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію – знайте, Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки – відьми",

– висловилася Нікітюк.

Іншим журналістам телеведуча сказала, що не відповідає на запитання про особисте життя.

Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк