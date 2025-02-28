Нікітюк прокоментувала чутки про вагітність редакції ТСН, передає 24 Канал. Зазначимо, що саме джерела цього видання наприкінці січня повідомили, що телеведуча в очікуванні первістка.
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Леся Нікітюк так і не відповіла конкретно, чи інформація про її вагітність – правдива. Телеведуча з гумором відповіла на питання журналістів, однак зазначила, що не коментує чутки.
Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію – знайте, Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки – відьми",
– висловилася Нікітюк.
Іншим журналістам телеведуча сказала, що не відповідає на запитання про особисте життя.
Що відомо про особисте життя Лесі Нікітюк
- Нагадаємо, на початку січня цього року стало відомо, що бойфренд Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, освідчився коханій. Чоловік зробив їй пропозицію руки й серця під час відпочинку у Карпатах.
- Через деякий час стало відомо, що телеведуча покидає шоу "Хто зверху", яке веде з 2018 року. Нікітюк пояснила, що у неї не залишилось часу на особисте життя та на себе через роботу.
- Після відходу Лесі Нікітюк з шоу "Хто зверху" у мережі почали ширитися чутки про її вагітність.