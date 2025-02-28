Никитюк прокомментировала слухи о беременности редакции ТСН, передает 24 Канал. Отметим, что именно источники этого издания в конце января сообщили, что телеведущая в ожидании первенца.

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Леся Никитюк так и не ответила конкретно, правдива ли информация о ее беременности. Телеведущая с юмором ответила на вопрос журналистов, однако отметила, что не комментирует слухи.

Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-то информацию – знайте, Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Зачарованные",

– высказалась Никитюк.

Другим журналистам телеведущая сказала, что не отвечает на вопросы о личной жизни.

Что известно о личной жизни Леси Никитюк