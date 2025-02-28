Никитюк прокомментировала слухи о беременности редакции ТСН, передает 24 Канал. Отметим, что именно источники этого издания в конце января сообщили, что телеведущая в ожидании первенца.
Тоже интересно Большое-большое счастье, – жена Козловского показала первое фото их сына из роддома
Леся Никитюк так и не ответила конкретно, правдива ли информация о ее беременности. Телеведущая с юмором ответила на вопрос журналистов, однако отметила, что не комментирует слухи.
Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-то информацию – знайте, Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Зачарованные",
– высказалась Никитюк.
Другим журналистам телеведущая сказала, что не отвечает на вопросы о личной жизни.
Что известно о личной жизни Леси Никитюк
- Напомним, в начале января этого года стало известно, что бойфренд Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, сделал предложение любимой. Мужчина сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Карпатах.
- Через некоторое время стало известно, что телеведущая покидает шоу "Кто сверху", которое ведет с 2018 года. Никитюк объяснила, что у нее не осталось времени на личную жизнь и на себя из-за работы.
- После ухода Леси Никитюк из шоу "Кто сверху" в сети начали распространяться слухи о ее беременности.