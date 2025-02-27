В день рождения мальчика Юлия показала его первый кадр после рождения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм-страницу Бакуменко.

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Она опубликовала первое фото, когда ее с малышом перевели в палату из родзала.

Год назад большое-большое счастье пришло к нашей семье. Наш Оскар... Папа и сын,

– отметила под фотографией жена певца.



Жена Виталия Козловского показала первое фото их сына / Скриншот

Что известно о сыне Виталии Козловском

Хотя Оскар родился в феврале 2024 года, но звездные родители решили не сразу разглашать эту радостную новинку. Следовательно, о рождении сына певец рассказал только спустя несколько месяцев в большом интервью. Тогда стало известно, что Виталий присутствовал на родах жены и сам выбирал имя для первенца.

В прошлом году весной в Михайловском Златоверхом соборе окрестили Оскара. Крестными родителями малыша стали жена телеведущего Анатолия Анатолича Юла и украинский продюсер Андрей Игнатченко.