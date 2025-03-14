Lida Lee і Даніель Салем, яким приписували роман, розповіли про своїх домашніх улюбленців

Українська співачка Lida Lee розповіла, що взяла з притулку собаку. Виявилось, що улюблениця артистки подружилася з песиком Даніеля Салема.

Тваринка з притулку – це не лише відповідальність, а й справжнє щастя. Попри складне минуле, яке часто доводиться пережити чотирилапим, вони дарують новим власникам безмежну любов і відданість. Тепер цю любов отримує українська співачка Lida Lee. У студії "єПитання" на Новому каналі вона розповіла Лесі Нікітюк про те, як наважилася взяти додому собачку з притулку, передає Show 24.

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Lida Lee зізналась, що взяла додому песика з притулку влітку. Співачка подарувала їй незвичне ім'я – Лу Лу.

Моя Лу Лу родом з Херсона, але я побачила її на площі в шелтері в Чернівцях. Коли сіла в потяг, мене не полишало відчуття, що я щось забула. Виявилося, що я забула маленьку Лу Лу, бо зрозуміла, що не можу припинити про неї думати. Невдовзі мені передали її потягом. І зараз це маленьке сонечко їсть моє взуття. Звісно, можна прийти й погиркати, а я заходжу додому й розумію, що собака – це як мала дитина,

– поділилась артистка.

Виявилося, що Лу Лу впливає на песика Даніеля Салема. Телеведучий та військовий поділився кумедним фактом.

"Є нюанс. Інколи мій собака живе з тобою. І твій собака навчив мого їсти взуття", – звернувся Даніель Салем до Lida Lee.

Чутки про роман Lida Lee та Даніеля Салема