Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк підтвердив розлучення з дружиною

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вперше за тривалий час висловився про особисте. Він підтвердив розлучення з Ганною Копиловою.

Андрій Хливнюк в інтерв'ю білоруському режисеру Миколі Халезіну розповів про те, що йому сниться. Серед переліченого він згадав про Ганну й назвав її "колишньою дружиною", передає Show 24.

До слова Зірка "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг подав на розлучення з дружиною

Раніше лідер "Бумбоксу" відмовлявся коментувати інформацію про розлучення. Тому коротка репліка стала підтвердженням, що він справді розірвав шлюб з дружиною.

Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні,

– розповів Андрій Хливнюк.



Андрій Хливнюк і Ганна Копилова / Фото з фейсбуку

Особисте життя Андрія Хливнюка