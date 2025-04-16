16 квітня, 10:47
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк підтвердив розлучення з дружиною
Основні тези
- Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк підтвердив розлучення з Ганною Копиловою.
- Хливнюк та Копилова одружилися у 2010 році і мають двох дітей, Івана та Олександру.
- Чутки про розлучення з'явилися у 2020 році, коли вони перестали з'являтися разом на заходах, а офіційна справа про розрив шлюбу з'явилася у 2021.
- Хливнюк рідко коментував своє особисте життя та раніше відмовлявся говорити про розлучення.
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вперше за тривалий час висловився про особисте. Він підтвердив розлучення з Ганною Копиловою.
Андрій Хливнюк в інтерв'ю білоруському режисеру Миколі Халезіну розповів про те, що йому сниться. Серед переліченого він згадав про Ганну й назвав її "колишньою дружиною", передає Show 24.
До слова Зірка "Поліцейської академії" Стів Гуттенберг подав на розлучення з дружиною
Раніше лідер "Бумбоксу" відмовлявся коментувати інформацію про розлучення. Тому коротка репліка стала підтвердженням, що він справді розірвав шлюб з дружиною.
Я часто розмовляю зі своєю колишньою дружиною уві сні,
– розповів Андрій Хливнюк.
Андрій Хливнюк і Ганна Копилова / Фото з фейсбуку
Особисте життя Андрія Хливнюка
- Андрій Хливнюк та Ганна Копилова таємно одружилися у 2010 році. Того самого року у них народився первісток Іван, через три роки на світ з'явилась донька Олександра. Лідер "Бумбоксу" рідко ділився особистим, лиш інколи показував фото з дітьми.
- У лютому 2020 у пресі зауважили, що Андрій та Ганна вже не з'являються на світських заходах разом. Журналістка Соломія Вітвіцька заявила, що Ганна вирішила піти з родини.
- У 2021 році справа про розлучення подружжя з'явилась в офіційних реєстрах. Але Андрій Хливнюк так і не коментував розлучення та різко реагував на запитання про особисте.