Лідер "Другої Ріки" Валерій Харчишин розповів, де і ким служить його син-військовий

Син Валерія Харчишина з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до війська. Музикант поділився, на якому напрямку служить Дмитро зараз.

Валерій Харчишин розповів, що його старший син Дмитро ніколи не хотів стати військовим. Але обставини склались інакше, пише Show 24 з посиланням на "Апостроф Lime".

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Лідер "Другої Ріки" повідомив, що його син перебуває на північному напрямку. Його посада у війську – сапер.

Він не мріяв стати військовим, закінчив філософський факультет, нехтував зброєю, бо вважав, що це величезна людська тупість – мати зброю, щоб нищити іншого. Але так чи інакше пішов воювати. Він сапер, служив на північному напрямку. Зараз на офіцерських курсах навчає саперів,

– розповів Валерій Харчишин.

Музикант додав, що його син пішов воювати зі своїм другом. Хлопець загинув на фронті. Брат Валерія Харчишина зазнав важкого поранення і вже не служить у війську.



Віталій Харчишин з сином / Фото з інстаграму Віталія Харчишина

Додамо, також зі служби в ЗСУ списали відомого українського актора Геннадія Попенка. Під час служби він серйозно травмував коліно та внаслідок цього переніс декілька операцій.

Геннадій Попенко зізнався, що наразі не вирішив, чим хоче займатись надалі. Адже має бажання шукати діяльність у напрямку підтримки армії чи ветеранської спільноти.