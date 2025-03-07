Не виключає, що візьме зброю до рук: лідер "Піккардійської Терції" відповів, чому не воює
- Андрій Капраль, лідер гурту "Піккардійська Терція", заявив, що колектив не погоджувався виступати за гроші на підтримку політичних діячів, аби зберегти чисту совість.
- Капраль підкреслив, що наразі їхня місія полягає в поширенні української пісні та культури, але не виключив можливості взяти зброю до рук, якщо це буде необхідно.
Лідер гурту "Піккардійська Терція" Андрій Капраль відповів, чому не стає на захист країни. Про це він розповів, коментуючи чутки, що колективу пропонували гроші за концерти на підтримку політичних діячів.
В інтерв'ю OBOZ.UA співак зазначив, що гурт не брав участь у подібних акціях, передає 24 Канал. За його словами, це було спільне рішення.
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Я не хочу, щоб мої діти ходили з опущеними очима через вчинки своїх батьків. У колективі не було жодної людини, яка б, коли можна було "рубати капусту", підтримала такі пропозиції. А потім що? Ходити з "рубчиком" все життя, що ти продався?,
– відповів Андрій Капраль.
Лідер "Піккардійської Терції" підкреслив, що не міг співати, наприклад, для Віктора Януковича, адже такі люди, як він, вбивали дідів і бабів співака. Чоловік додав, що совість учасників гурту – чиста, та що він щасливий бути в колективі, "який завжди ухвалював рішення на користь своєї землі й своїх людей".
Андрій Капраль відповів, чому не воює
Андрій Капраль також зізнався, що багатьох його знайомих вже немає в живих. Наприклад, однокласник його доньки пішов воювати, але, на жаль, загинув два роки тому.
Я розумію, що хтось мав взяти цю зброю. І я не кажу, що я не візьму її до рук – ніхто ж не знає, як буде далі! Наразі розумію, що наша місія – нести українську пісню і культуру,
– сказав співак.
Капраль виступає для українських захисників з гуртом "Піккардійська Терція" та сольно. Співак зізнався – не може описати словами, які емоції відчуває, коли під час виступів перед військовими, перед пораненими до нього підходять і дякують за те, що зміг відволікти від війни.